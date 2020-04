Sốc với mức giá mua máy xét nghiệm COVID-19 bị giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng khống

Theo điều tra, các hệ thống Realtime PCR tự động đã được CDC Hà Nội đưa vào với giá hơn 7 tỷ đồng/hệ thống, cao hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Giám đốc DCD Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và các đồng phạm đã cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua hệ thống Realtime PCR tự động, xét nghiệm COVID-19. Sau đó sự việc bị phanh phui, cơ quan Công an vào cuộc điều điều.

Trong quá trình điều tra, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 cán bộ thuộc CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, hành vi của ông Nguyễn Nhật Cẩm và 6 đồng phạm đã gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Bên cạnh đó còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo điều tra, nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19, CDC Hà Nội đã thực hiện mua sắn một số hệ thống Realtime PCR tự động, bao gồm các máy tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu và phụ tùng, chi phí bảo trì từ các doanh nghiệp trên.

Bộ Công an bắt nhiều cán bộ của CDC Hà Nội

Do thời gian cấp bách nên việc mua sắm được CDC thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Điều đáng nói, lợi dụng việc chỉ định thầu các bị can đã nâng khống giá sản phẩm. Theo đó, các hệ thống Realtime PCR tự động đã được CDC Hà Nội đưa vào với giá hơn 7 tỷ đồng/hệ thống, cao hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng xác nhận, sau khi cơ quan Công an làm việc với một số cán bộ CDC, Sở đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ chứng từ, hợp đồng liên quan đến thiết bị này. Về các vi phạm cụ thể, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đang có 8 máy xét nghiệm Reatime PCR, khoảng 17.000 bộ test nhanh chưa sử dụng và 341 máy thở, bổ sung kinh phí đợt 2 để mua thêm 37 máy thở, nâng tổng số máy thở thành 378 chiếc.

Ở một diễn biến khác, trong báo cáo của Sở Y tế Hà Nội gửi lãnh đạo thành phố Hà Nội liên quan đến việc CDC Hà Nội mua sắm máy xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng thể hiện có những sai phạm về quy trình, giá thiết bị.

Trước khi bị bắt, ông Cảm từng đề xuất mua thêm nhiều máy xét nghiệm nhưng không được thành phố chấp nhận.

Theo tin từ Zing , sau khi ông Cảm bị bắt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, không thể chấp nhận những cán bộ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Việc lợi dụng điều kiện dịch bệnh để vi phạm phải là tình tiết tăng nặng, cần xử lý nghiêm.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án trên gồm: Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc CDC Hà Nội; Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Khởi tố Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm

Nga Đỗ (t/h)