Sốc với thủ đoạn làm giả giấy tờ tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhóm 9x

Theo tin từ Zing .vn, ngày 1/1/20120, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 đối tượng này gồm: Nguyễn Quang Huy (28 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi), Nguyễn Đăng Hiệp (24 tuổi, cùng trú tại Hải Phòng), Hoàng Mạnh Tuyền (28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và Hoàng Đình Cường (23 tuổi, trú tại Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, Cục cảnh sát phát hiện nhóm này chiếm đoạt tiền của Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit (Công ty tài chính FE Credit có trụ sở tại TP.HCM). Trước đó, đơn vị cũng nhận được đơn trình báo của công ty này về hiện phát hiện nhiều khoản vay được giải ngân thông qua ứng dụng $nap có nhiều biểu hiện đáng nghi vấn.

Nhóm 9x làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, đa phần các khoản vay khi trích lục thông tin khách hàng đều không chính xác, có rất nhiều điểm nghi vấn. Nghi ngờ đây là phương thức lừa đảo của tội phạm chuyên nghiệp nên phía công ty đã tiến hành kiểm tra, qua đó nắm bắt được thủ đoạn của nhóm hung thủ.

Nhóm hung thủ sử dụng thủ đoạn tinh vi là lợi dụng tính giải ngân nhanh chóng của ứng dụng $nap để tạo ra hàng loạt giấy chứng minh thư, bằng lái xe để cung cấp cho phía công ty tài chính. Tiếp đến, chúng dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng theo hình thức trực tuyến hoặc mua lại tài khoản của người khác có thông tin internet banking để thuận lợi cho việc giao dịch và nhận tiền.

Tiếp đó, nhóm này thực hiện đăng ký vay tiền rồi chia nhau đến các cây ATM để rút tiền mang về tiêu xài và phục vụ những mục đích cá nhân khác.

Trong thời gian rà soát hoạt động công ty liên quan đến vụ việc này, công ty còn phát hiện 2 nhân viên là Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Thị Thu Thảo có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, cơ quan Công an tiếp nhận điều tra và phát hiện, ngoài Huy và Thảo còn thêm 3 người khác giúp sức tham gia đường dây này. Nhưng Huy vẫn là kẻ giữ vai trò cầm đầu.

Tang vật Công an thu giữ được

Từ những chứng cứ đã điều tra được, Cục cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt nhóm đối tượng này. Tại trụ sở Công an, bước đầu Thảo và Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vì từng làm việc tại công ty tài chính nên Huy và Thảo nắm bắt rất rõ các kẽ hở của phần mềm vay online. Từ đó, hai đối tượng cấu kết với một thanh niên khác mua chứng minh thư từ các nhà nghỉ, khách sạn, tiệm cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng rồi dùng phần mềm chỉnh sửa, cắt ảnh để đăng ký tài khoản vay trên ứng dụng $nap.

Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc lừa đảo như máy tính, điện thoại di động, thẻ ATM, giấy tờ tùy thân… Nhóm này đã làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt đến hàng chục tỷ đồng của công ty tài chính.

Cũng theo Cục cảnh sát hình sự, phần mềm vay online của công ty thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh nên dễ bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đạt tài sản ngân hàng

