Socola 'friendzone': Valentine nhận được quà chưa chắc đã thành người yêu

Khác với những ngày lễ tình nhân tại nhiều quốc gia khác, Valentine tại Nhật Bản lại có vô số điều thú vị. Trong đó đặc biệt phải kể đến những kiểu socola vô cùng đặc biệt, có loại chỉ mang tính chất "xã giao" chứ không phải thể hiện tình yêu đôi lứa.

Socola là món quà phổ biến để dành tặng người yêu thương vào dịp lễ Valentine

Tại Nhật, Valentine đỏ 14/2 được xem là ngày tỏ tình, và đặc biệt vào ngày này chỉ có phụ nữ mới mua hoặc tự làm sô cô la để tặng quà. Phong trào tặng quà này được ông Kunio Hara nghĩ ra vào năm 1958, khi ông đang làm thêm tại website bán socola của bố. Bằng cách tặng bánh socola với những lời tỏ tình ngọt ngào viết lên trên, phong trào tặng quà bằng socola đã dần trở nên phổ biến ở nước Nhật. Những loại socola thường được tặng trong dịp lễ Valentine ở Nhật Bản gồm có:

Giri choco



Giri choco là loại socola mang tính chất xã giao, thân thiện. Vào ngày Valentine, không phải ai cũng có người thương để được nhận socola, do đó người Nhật đã nghĩ ra loại socola này để... an ủi những trái tim cô đơn. Giri choco có thể dùng để tặng cho các sếp, các đồng nghiệp, các đối tác là nam giới. Một số bạn nữ cũng làm hoặc mua loại socola này để tặng cho bố, hoặc mẹ tặng cho con trai tại nhiều gia đình ở Nhật.

Tomo choco





Nhận được socola tự làm cũng chưa chắc đã là lời tỏ tình đâu nhé

Tomo choco là loại socola mang ý nghĩa tình bạn, thể hiện tình cảm với người bạn thân thương của mình. Vào ngày Valentine, các bạn nữ có thể tặng Tomo choco cho bạn nam cùng lớp, các bạn gái thân,... Các chàng trai hãy lưu ý rằng là Tomo choco - hay socola 'friendzone' rất dễ bị nhầm với socola tình cảm là Honmei choco nhé. Đây quả thực là loại socola dễ gây hiểu nhầm, thì ra ngày Valentine mà nhận được quà cũng chưa chắc đã thành người yêu của nhau đâu..

Honmei choco

Honmei choco là socola tỏ tình

Đây chính là loại socola quan trọng nhất, socola của tình yêu và được các bạn nữ đặt nhiều tâm tư tình cảm nhất chọn mua hoặc tự làm. Thông thường, các bạn nữ sẽ tự làm Honmei choco, dồn hết tâm tư và công sức của mình vào chiếc kẹo ngọt ngào ấy rồi sau đó sẽ tặng cho người mà cô ấy đang "thầm thương trộm nhớ". Honmei choco có ý nghĩa là "Tớ thích cậu", là một cách bày tỏ tình cảm vừa ngọt ngào vừa kín đáo của các cô gái. Sau đó, nếu chàng trai cũng có tình cảm với người tặng, thì vào ngày Valentine trắng (tức 14/3), chàng trai sẽ tặng một món quà đáp lễ, hai người sẽ chính thức kết đôi.

Jibun Choco





Vốn là một quốc gia khá kỹ tính và chu đáo, người Nhật đã nghĩ ra một loại socola dành riêng cho người cô đơn, độc thân. Jibun choco là socola được tặng cho riêng mình, như một cách tự an ủi và cổ vũ bản thân vững vàng trong những ngày sắp tới.

Tự làm socola truffles cực ngon. Clip: Tasty/Buzzfeed

Chi Nguyễn (t/h)