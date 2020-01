Sử dụng soda công nghiệp làm nước mắm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng như thế nào?

Mới đây, Phòng Thanh tra chuyên ngành 1 - Bộ NN-PTNT phát hiện và tiêu hủy 48 tấn soda công nghiệp tại 4 cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh An Giang, Vĩnh Long và TP.HCM. Theo đó, tại các cơ sở được thanh tra, nguyên liệu dùng trong sản xuất nước mắm gồm dịch bột ngọt của Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam (dung dịch có tính axit, công bố dưới dạng phụ gia thực phẩm) hoặc dùng dịch nước tôm, dịch bổi cá (nước đầu của việc ủ cá với muối).

Nước mắm Hòa Hiệp - một trong số các doanh nghiệp bị xử phạt vì sử dụng soda công nghiệp trong sản xuất nước mắm

Theo hồ sơ công bố của Thanh tra Bộ NN-PTNT, nguyên liệu soda công nghiệp (chuyên dùng cho sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh) được sử dụng để khử axit trong dịch bột ngọt. Dịch bột ngọt có tính axit (pH từ 3 – 4), giá rất thấp, tính cả chi phí vận chuyển chỉ có 500 đồng/lít.



Theo PGS TS Trần Hồng Côn – Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội, trong sản xuất nước mắm làm từ con cá tươi chợp muối, soda được sử dụng để trung hòa axit HCl dư thừa tạo thành muối. Tuy nhiên, các nhà sản xuất phải sử dụng soda thực phẩm chứ không phải loại soda công nghiệp chuyên dùng cho sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh.



Về việc 4 cơ sở sử dụng soda công nghiệp để trung hòa axit trong nước mắm, đây thực chất là việc làm trái phép.



Soda công nghiệp còn có tên gọi Soda Ash Light - Na2CO3, là hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa (như xà phòng), dệt nhuộm, không có trong danh mục phụ gia thực phẩm.

Sử dụng nước mắm được sản xuất bằng soda công nghiệp lâu dần sẽ gây ung thư



Chất này bị cấm sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nguyên nhân do soda công nghiệp chứa rất nhiều tạp chất, nhất là các kim loại nặng.



Cũng theo PGS Côn, tùy loại soda của từng nước sản xuất mà có chứa tạp chất khác nhau và mức độ nguy hại cho sức khỏe cũng khác nhau. Do vậy, rất khó để thống kê chi tiết mức độ ảnh hưởng cụ thể đến sức khỏe ra sao khi sử dụng loại nước mắm này.

