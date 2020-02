Sợi dây thừng mới nguyên tố cáo tên sát nhân vụ giết người phân xác trong vali ở sông Hàn

Liên quan đến vụ giết người phân xác trong vali ở sông Hàn, theo Zing , PGĐ Công an TP. Đà Nẵng , đại tá Trần Mưu cho biết cơ quan điều tra đã quyết định tạm giam 4 tháng đối tương Xiao Qui Ping (tức Tiểu Quý Bình, 27 tuổi, người Trung Quốc) về tội Giết người . Gã sát nhân máu lạnh đã thừa nhận dùng dây thừng siết cổ cô gái họ Bao (30 tuổi, người Trung Quốc) đến tử vong. Còn cô gái tên Q.L. (bạn gái của Xiao) thì vẫn không thừa nhận đồng phạm, quanh co chối tội.

Hung thủ gây án

Rợn người phát hiện thi thể cô gái trong vali ở sông Hàn

Sáng 7/2, người dân Đà Nẵng phát hiện một chiếc vali màu đỏ thả trôi trên sông Hàn, đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý. Khi trục vớt kiểm tra, nhiều người không khỏi rùng mình khi phát hiện bên trong là thi thể không đầu, chân bị tháo khớp. Người dân nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Hàng chục trinh sát dày dặn kinh nghiệm được điều động tới hiện trường. Do thi thể đã bị phân thành nhiều phần, việc xác định danh tính nạn nhân gặp khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của đại tá Trần Mưu với gần 30 năm kinh nghiệm phá án nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công phần đầu thi thể nạn nhân. Cũng trong sáng 7/2, công an phát hiện một túi nylon màu đen trôi gần cầu Trần Thị Lý, sau khi trục vớt thì phát hiện bên trong là phần đầu thi thể nạn nhân. Nạn nhân sau đó được xác định là cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Sợi dây thừng mới nguyên tố cáo tên sát nhân máu lạnh

Khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định máu nạn nhân còn tươi, tức là vụ án mạng vừa xảy ra vào đêm trước đó. Cảnh sát còn phát hiện sợi dây thừng mới nguyên buộc túi nylon và quấn quanh chiếc vali. Đại tá Trần Mưu đã điều nhóm trin sát đến các chợ và siêu thị trên địa bàn, xác minh những cửa hàng, cơ sở bán dây thừng. Một nhóm cảnh sát khác được lệnh trích xuất hình ảnh từ camera công cộng để khoanh vùng kẻ tình nghi.

Sợi dây thừng mới nguyên tố cáo tên sát nhân. Ảnh minh họa

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, ban chuyên án xác định kẻ gây án có khả năng là người ngoại quốc nên đã siết chặt vòng vây phòng kẻ này bỏ trốn tại các bến cảng, bến xe, sân bay... Đến 10h ngày 7/2, hình ảnh từ camera công cộng thu về một nam thanh niên ngoại quốc điều khiển xe máy hiệu Honda Vision biển số Quảng Nam, đi vào siêu thị Lotte ở quận Hải Châu. Các trinh sát cũng xác nhận có một thanh niên đi vào siêu trị mua dây thừng. Qua đối chiếu, kiểm chức, cảnh sát xác định sợi dây thừng thu được ở hiện trường và trong siêu thị là cùng loại.

Phá án thần tốc, tóm gọn kẻ sát nhân

Chỉ trong vòng 5 giờ phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ hung thủ gây án. Theo Báo Tuổi Trẻ , đại tá Trần Mưu cho biết nghi phạm Xiao Qui Ping khai nhận đã sát hại nạn nhân Bao Dan Ping do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc

Đại tá Mưu trực tiếp khám nghiệm nơi Xiao lưu trú. Ảnh: Zing

Theo lời khai, Xiao sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã tham gia đánh bạc tại Crowne Plaza Đà Nẵng và thắng tiền. Cô Bao đã góp tiền để Xiao đánh bạc, giao kèo thắng thua sẽ phân chia đều sau. Tuy nhiên, sau nhiều lần đưa tiền cho Xiao để đánh bạc nhưng anh ta liên tục thua sạch tiền, Bao lại trở mặt, gây sức ép đòi Xiao phải trả nợ.

Ngày 6/2, Bao đến gặp Xiao Qui Ping tại căn nhà trên đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn để đòi 61.000 USD đã cho mượn. Tuy nhiên hai bên đã xảy ra mâu thuận, trong lúc nóng giận Xiao đã dùng dây thừng siết cổ Bao Dan Ping đến chết. Sau đó, kẻ này dùng dao phân xác, bỏ một phần vào vali đỏ, phần kia bỏ vào thùng rác. Nghi phạm định phi tang xác nạn nhân ở Hội An nhưng không thành nên đã mang ra cầu Tuyên Sơn, cầu Trần Thị Lý để vứt bỏ dưới sông Hàn.

Khi bị bắt giữ, Xiao vẫn quanh co, chối tội; tuy nhiên gã sát nhân đã phải thừa nhận hành vi phạm tội sau khi thấy những hình ảnh, chứng cứ đanh thép do bên cảnh sát đưa ra.

Chi Nguyễn (t/h)