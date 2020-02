Sôi động vũ điệu rửa tay đẩy lùi dịch Covid-19 của giới trẻ Hà thành

Gây thích thú trên các trang mạng xã hội là một đoạn clip 6 bạn trẻ, mặc đồng phục học sinh đứng trước cổng trường với điệu nhảy tự sáng tác mô tả các động tác rửa tay, phòng chống dịch Covid-19, khiến người xem thích thú.

Mở đầu clip là hình ảnh thoa nước rửa tay. Sau đó, khi bài hát Levan Polkka nổi tiếng và quen thuộc cất lên, cả nhóm bắt đầu hòa chung rửa tay nhịp nhàng theo điệu nhạc. Tất cả các quy trình rửa tay như xoa lòng bàn tay, xoa các kẽ tay đến lưng bàn tay và các đầu ngón tay... đều được thực hiện đúng quy chuẩn. Thú vị và bắt mắt hơn, các bạn trẻ không quên sáng tạo đưa những cánh tay đưa lên cao, rồi lại xuống thấp, những bước chân sang phải, sau đó nhún nhảy sang trái... vô cùng dễ thương.

Nhóm bạn trẻ là thành viên trong CLB truyền thông Artistry (Ảnh: Thanh niên)

Bước cuối cùng của công đoạn rửa tay là động tác vẩy. 5 người xòe tay vung về phái trước, biểu thị tư thế quyết tâm đẩy lùi con virus corona . Đồng thời, bạn "sắm vai" virus sợ hãi lùi ra sau.

Được biết, điệu nhảy vui tươi, nhí nhảnh và sôi động này là sáng kiến của CLB Truyền thông Artistry đến từ Trường THPT Thạch Thất, Hà Nội. Cô bạn Hà Phương, chủ tịch CLB này, cho biết: “Giữa tình hình dịch bệnh corona hết sức nguy hiểm, nhóm em muốn làm một cái gì đấy để nâng cao nhận thức của các bạn trong trường trong việc bảo vệ Sức Khỏe của bản thân, đồng thời thể hiện được bản sắc của câu lạc bộ. Chính vì vậy, em nghĩ ra ý tưởng là sẽ cover lại vũ điệu rửa tay, vừa đơn giản, dễ hiểu và cũng truyền tải được thông điệp mà bọn em muốn gửi gắm".

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện đoạn clip đã nhận được 22.000 lượt like và hàng ngàn bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Cộng đồng mạng đều tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen ngợi cho các bạn trẻ của CLB Truyền thông Artistry.



Ngày hôm nay, 13/2 Bộ Y tế vừa công bố xác nhận trường hợp thứ 16 dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19). Đây là một ca bệnh mới ở ổ dịch Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là ông N.V.V., 50 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông V. là cha của nữ bệnh nhân, N.T.D. 1 trong số 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 1. Trước đó, nữ bệnh nhân D. được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ đã khỏi bệnh và xuất viện hôm 10/2.

Không chỉ ông D. được xác định mắc bệnh mà vợ và cô con gái út cũng phát hiện dương tính với Covid-19. Ông V. là người cuối cùng trong nhà đến nay đã phát hiện nhiễm virus.



Theo đó, ông V. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.Cho đến ngày 11/2, bệnh nhân than mệt mỏi, cán bộ y tế lập tức ghi nhận, lấy mẫu và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả trả về ngày 13/2 xác định ông V. dương tính với Covid-19.





Minh Tú (t/h)