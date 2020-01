Soi profile của “nam thần” Huỳnh Tấn Sinh ở đội tuyển U23 Việt Nam

Huỳnh Tấn Sinh- Lý lịch trích ngang



Huỳnh Tấn Sinh, sinh năm 1998, trong một Huỳnh Tấn Sinh, sinh năm 1998, trong một gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ đều là giáo viên ở Quảng Nam. Ngay từ nhỏ, gia đình đã định hướng Tấn Sinh theo nghề giáo dục. Tuy nhiên, chàng trai có vóc dáng thư sinh này đã có cho mình dự định riêng, với niềm đam mê bóng chuyền. Thế nhưng, thời trung học, anh chàng lại được lớp cử tham dự các trận đấu bóng đá của trường. Năm lớp 8, Sinh được chọn vào đội bóng THCS của huyện Duy Xuyên để đi đá tỉnh và đươc chọn lọt vào mắt xanh của các HLV ở Quảng Nam.

Huỳnh Tấn Sinh cao 1m78, nặng 74 kg

Tuy nhiên, lúc đó, Huỳnh Tấn Sinh không mấy mặn mà với bóng đá và gia đình amh chàng cũng không ủng hộ con theo nghiệp quần đùi, áo số. Thế nhưng, HLV Nguyễn Văn Bé của U15 Quảng Nam đã nhận ra tài năng tiềm ẩn của cậu bé Sinh nên đã nhiều lần đánh xe máy gần cả trăm cây số từ Tam Kỳ về đến Duy Xuyên (Quảng Nam) để thuyết phục gia đình. Cảm động trước tấm chân tình cảu vị HLV, gia đình và cả Huỳnh Tấn Sinh quyết định “liều” một phen. Và, đó cũng là một cái duyên đưa anh đến gần hơn với sự nghiệp bóng đá.





Trung vệ Hoàng Tấn Sinh: Màn "cá cược" của sự nghiệp quần đùi áo số



Vào đội tuyển U15 Quảng Nam sau các bạn đồng trang lứa nên cậu bé Sinh chỉ biết nỗ lực tập luyện. Huỳnh Tấn Sinh từng chia sẻ: “Xuất phát điểm của tôi chậm hơn các bạn khác nhưng khi vào U15 Quảng Nam, càng tập càng thấy hưng phấn. Các thầy cũng chỉ dạy tôi nhiều. Để bù đắp cho xuất phát chậm thì tôi tập nhiều hơn”. Nhờ nỗ lực phấn đấu, lại là người có ý chí tiến thủ, Huỳnh Tấn Sinh đã "trót yêu" và muốn theo nghiệp đến cùng.

Kết quả cho những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ, Huỳnh Tấn Sinh đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2016, ở giải đáu U19 quốc gia, Sinh là nhân tố quan trọng giúp U19 Quảng Nam giành vé vào vòng chung kết U19 quốc gia và lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn. Kể từ đó, Tấn Sinh đã phấn đấu cùng U19 Việt Nam giành chiến tích lịch sử trên đất Bahrain. Đây cũng là mối lương duyên đưa Huỳnh Tấn Sinh đến và hòa nhịp cùng U22 Việt Nam, góp phần làm nên kỳ tích ở SEA Games 30.

Anh là một nhân tố tiềm năng, xuất thân từ đội tuyển U15 Quảng Nam



Trong SEA Games năm nay, Tấn Sinh là một trong những cầu thủ chủ chốt và quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam. Anh có khả năng đánh chặn cực tốt, chỉ huy chặt chẽ, không cho đối phương không gian để hoạt động cũng như có cơ hội triển khai bóng, Cùng với Thành Chung, Thành Dũng, Văn Hậu, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đang tạo nên một bức tường kiên cố trước khung thành của U22 Việt Nam.





Huỳnh Tấn Sinh bắt đầu ghi dấu ấn tại SEA Games 30





Nhìn vào lối chơi của cả 3 trung vệ U22 Việt Nam, người ta thấy rất rõ tố chất thủ lĩnh của Huỳnh Tấn Sinh. Sự hiệu quả và tính ổn định cao là những gì NHM nhận thấy ở trung vệ này. Trung bình mỗi trận đấu, Tấn Sinh có đến 6-7 tình huống tranh chấp bóng thành công cùng hàng loạt pha giải vây, đánh chặn để giúp khung thành U22 Việt Nam giảm tải được áp lực từ những pha tấn công của đối thủ. Phong cách thi đấu an toàn, chắc chắn của trung vệ sinh năm 1998 đã ghi dấu ấn lớn trong lòng NHM bóng đá Việt Nam



Tinh thần chiến đấu máu lửa, và màn trình diễn xuất sắc, Tấn Sinh tại Tinh thần chiến đấu máu lửa, và màn trình diễn xuất sắc, Tấn Sinh tại SEA Games 30 được nhiều chuyên gia đánh giá cao, thậm chí ưu ái gọi anh là "John Terry của Việt Nam". Hiện nay, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đang cùng với đội tuyển U23 Việt Nam tập trung cho giải đấu quan trọng ở VCK U23 Châu Á

HUỲNH TẤN SINH - -Bộ não- nơi hàng phòng ngự U22 Việt Nam - NEXT SPORTS

