Soi 'profile' dàn diễn viên 'cực phẩm' của phim 'Mắt Biếc'

Ngày 22/12, "Mắt Biếc" phiên bản điện ảnh sẽ ra mắt công chúng ta các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Từ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chuyển qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài năng Victor Vũ, "Mắt Biếc" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội . Nếu trong tiểu thuyết chúng ta dùng tâm trí để tưởng tượng các nhân vật của "Mắt Biếc", thì bản điện ảnh này với dàn diễn viên được "chọn mặt gửi vàng" chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả cái nhìn trực quan sinh động. Đó cũng là yếu tố góp nên sức hút của bộ phim.





Hãy cùng xem, những nhân vật của "Mắt Biếc" dưới sự diễn xuất của dàn diễn viên này nhé!





Nhân vật Hà Lan





Đảm nhiệm nhân vật chính, Hà Lan với đôi mắt biếc là cô nàng Trúc Anh. Ngay từ khi tạo hình nhân vật được hé lộ, cô đã gây được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Cô nàng Trúc Anh sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông của trường đại học Greenwich tại Việt Nam. Đây là một ngôi trường cũng có thể được xếp vào top trường dành cho rich kids. Trước đó, cô nàng được mọi người biết đến là một hot girl có vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo với trang cá nhân gần 40k lượt theo dõi.













Trúc Anh sở hữu gương mặt tròn, phúc hậu chuẩn nét Á Đông, đôi mắt long lanh man mác buồn, dân tình suýt xoa công nhận cô nàng sinh ra là dành cho vai Hà Lan. Cô nàng 9x này từng tham gia một vài bộ phim sitcom như “Hoàng hôn đến từ bình minh”, “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, “Ê! Nhỏ lớp trưởng”..., trước khi đến với "Mắt Biếc".





Nhân vật Ngạn





Quen mặt với khán giả qua các vai diễn trong "Lặng yên dưới vực sâu", MV "Đừng yêu nữa em mệt rồi", ... Trần Nghĩa lọt vào mắt xanh của đạo diễn, với nhân vật Ngạn. Anh chàng sinh năm 1993, từng theo học ngành Kinh tế, sau đó bẻ lái chuyển hướng, theo học đại học Sân khấu điện ảnh. Sở hữu ngoại hình thư sinh cao gầy, đôi mắt lãng tử, Trần Nghĩa đích thị là ứng cử viên sáng giá để vào vai Ngạn.









Nhân vật Trà Long (con gái Hà Lan)





Cô nàng Đỗ Khánh Vân, đảm nhiệm vai Trà Long, con gái của Hà Lan trong "Mắt Biếc". Cô sinh năm 1995, đến từ Đắc Lắk, là cựu sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang ở một trường quốc tế. Cô được biết đến qua các phim sitcom về học đường trên Youtube như Sửu nhi, Biệt đội Bitu. Khánh Vân nổi tiếng với nhiều biệt danh như "hot girl phố núi", "hot girl má lúm"... Hiện tại, Facebook của cô nàng có hơn 470.000 lượt follow và hơn 244.000 lượt follower trên Instagram.









Nhân vật Dũng





Trần Phong (sinh năm 1992) là người đảm nhận vai Dũng trong phim. Anh chàng 9X từng tham gia cuộc thi Hot Vteen 2010, sau đó làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí tuổi teen. Vào năm 2014, Trần Phong có vai diễn đầu tiên ở sitcom 14 Ngày Đấu Trí. Phong được chú ý khi tham gia vào bộ phim Hậu duệ mặt trời, phiên bản Việt, với vai bác sĩ Quang hiền lành, tốt bụng. Trong "Mắt Biếc", nhân vật Dũng theo đuổi gu thời trang phong trần với mái tóc bồng bềnh. Đây là làn gió mới góp phần tạo nên điểm nhấn cho phim.













Nhân vật Hồng

Tuy không phải là nhân vật chính, nhưng Hồng, vai diễn của Nguyễn Lâm Thảo Tâm cũng được coi là nhân tố thổi làn gió mới cho Mắt Biếc. Thảo Tâm là một hot girl, sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, với IELTS 8.5. Thuộc thế hệ 10x, Thảo Tâm cũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô từng là thí sinh giành giải nhất tại Cuộc thi hùng biện cấp Thành phố do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức vào năm 2012, giải nhất Học sinh Giỏi môn tiếng Anh năm 2015, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016. Năm 2016 nữ sinh này là học sinh 10X đại diện cho Việt Nam tham dự vào Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới... Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, tổng 5 môn thi của cô bạn là 34,5 điểm. Thảo Tâm xuất sắc nhận được học bổng của Đại học Fulbright Việt Nam nhưng lại quyết định không đi du học như định hướng bản thân đặt ra ban đầu. Bên cạnh đó, Thảo Tâm còn là người mẫu ảnh cho rất nhiều thương hiệu thời trang ở Sài Gòn.

Hậu trường bối cảnh của Mắt Biếc - Galaxy Studio





