Sớm nhất 12 tháng nữa Việt Nam mới có vắc xin phòng COVID-19

Việc tiêm thử nghiệm vắc-xin này trên chuột đã được thực hiện 2 tuần nay. Dự kiến trong tuần này, các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để đánh giá về khả năng sinh miễn dịch (kháng thể) chống lại virus SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TS. Đạt cho biết, ngay từ khi Việt Nam ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên vào tháng 1/2020, các nhà khoa học của Công ty TNHH MTV Vắc - xin và Sinh phẩm số 1 đã hợp tác cùng các nhà khoa học của Đại học Bristol (Anh) để nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh COVID-19 dựa trên công nghệ vector virus.

Cho tới nay các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus SARS-CoV-2. Kháng nguyên này có trong thành phần vắc-xin khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại SARS-CoV-2, tạo miễn dịch phòng bệnh. Đây là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất vắc-xin.



Dù vậy đây mới chỉ là thành công ban đầu, nhóm nghiên cứu cần thời gian để tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, đánh giá trên động vật về tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch, tiếp sau đó mới thử nghiệm trên người.

TS. Đạt đánh giá: “Nghiên cứu vắc-xin COVID-19 khó, nhưng các nhà khoa học đang nỗ lực để hoàn thiện từng bước. Công nghệ này tuy khó khăn ở bước đầu để tạo ra protein đáp ứng miễn dịch nhưng các bước sau sẽ đi nhanh hơn so với công nghệ tổng hợp gene, giúp rút ngắn thời gian phát triển và sản xuất vắc-xin”.

Các nhà sản xuất y tế trên khắp thế giới tích cực tung ra nhiều nghiên cứu mới về vaccine và thuốc chữa COVID-19. Ảnh: wthr.com

Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian phát triển và sản xuất vắc-xin, tạo điều kiện nâng quy mô sản xuất và giảm giá thành, đáp ứng tốt nhu cầu về vắc-xin trong trường hợp khẩn cấp khi xuất hiện các tác nhân gây bệnh mới, nguy hiểm như COVID-19.

Hiện Việt Nam là 1 trong 39 nước trên thế giới đạt Tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất vắc-xin, tức vắc-xin sản xuất ra có thể xuất khẩu. Tuy nhiên các nhà khoa học chưa thể khẳng định khi nào sẽ có vắc xin COVID-19 hoàn thiện.

Cũng theo TS Đạt, do yêu cầu nghiêm ngặt trong quy trình phát triển vắc-xin với nhiều giai đoạn thử nghiệm nên dù nhanh nhất cũng phải mất 12 tháng mới có kết quả. Nghĩa là sớm nhất phải đầu 2021 mới có vắc-xin.

Trong số rất nhiều chủng coronavirus có khả năng lây nhiễm ở người, đến nay mới chỉ có 3 chủng được đặt tên riêng vì gây dịch bệnh nghiêm trọng quy mô lớn. Đó là SARS-CoV gây ra dịch năm 2003, MERS-CoV gây ra dịch năm 2012 và lần này là COVID-19. Cả 2 đại dịch lần trước, thế giới đều chưa có vắc-xin nào được thương mại hóa.

Do đó, với đại dịch COVID-19 lần này, nhiều nước tham gia cuộc đua sản xuất vắc xin đồng thời tham vọng đưa vắc xin phòng COVID-19 vào thương mại hóa để làm nền tảng phòng ngừa các chủng khác của virus corona có thể xuất hiện trong tương lai.

"Chúng ta không thể dự báo được trong tương lai có thể có thêm chủng coronavirus nào mới xuất hiện và gây đại dịch ở người. Nếu tình huống xấu xảy ra, khi đã có trong tay công nghệ vắc-xin rồi, lúc đó chỉ cần lắp ráp phần gene của chủng virus mới vào sẽ rất nhanh có vắc-xin mới. Nói cách khác, lần này nếu thành công thì sẽ là nền tảng để phát triển các vắc-xin phòng đại dịch sau này chứ không chỉ riêng phòng coronavirus”, TS Đạt nói

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Việt Nam đã có những thành quả nghiên cứu bước đầu như: phân lập được virus, sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm bằng cả phương pháp Realtime PCR và xét nghiệm kháng thể… Hiện hàng loạt quốc gia giàu có như Mỹ, Anh, Trung Quốc bỏ ra hàng tỷ USD cho công cuộc tìm ra vắc xin chống lại COVID-19.

