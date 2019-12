'Sởn gai ốc' Teaser Canh Ba, tiếp nối phần 2 chuyện tình đam mỹ Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân

Tối qua ngày 21/12, ca sĩ đã công bố một đoạn teaser 01 của MV Canh Ba. Chỉ nghe qua cái tên ca khúc thôi, khán giả đã có thể "ngửi mùi" cố trang và sau đó là những phân cảnh được chiếu tạo nên sự kịch tính, ma mị và đầy ám ảnh.

Mở đầu là cảnh một cung nữ bưng mâm hoa sen, chạy trong trạng thái hốt hoảng giữa đêm tối tịch mịch. Trên đầu cô ta, một đàn quạ đen bay lượn, đây có thể là một chi tiết, báo hiệu cho sự chết chóc.

Tiếp đến, cô cung nữ vấp ngã, mâm hoa sen với sắc trắng, xanh văng ra tung tóe cùng với những hạt gạo, sau đó là tiếng trẻ con khóc, cười liên hồi. Rốt cuộc, ở người cung nữ này đã và đang che giấu điều gì? Có gì bí ẩn đằng sau tiếng khóc của trẻ con và cô là ai?

Tất cả đang được mọi người suy đoán, diễn giải nội dung và cho rằng, đứa trẻ đó chính là kết quả của mối tình ngang trái giữa Hoàng Thượng (Nguyễn Trần Trung Quân) với Bạch Liên (Denis Đặng). Hay bông hoa sen đó chính là hiện thân của Bạch Lien đầu thai,người cung nữ đó, muốn tranh giành sự sủng ái của Hoàng Thương, nên đã đem bông hoa sen cùng những nắn gạo (chi tiết tâm linh) đem thủ tiêu, xua đuổi tà ma,...