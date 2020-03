“Sống khỏe mỗi ngày” VTV2 giới thiệu thuốc chữa viêm xoang Đỗ Minh Đường

Đây là phương pháp hiệu quả, không chỉ chữa bệnh dứt điểm mà còn tăng cường sức đề kháng.

Một nghiên cứu về chỉ số hiệu suất môi trường của Đại học Yale (Mỹ) chỉ ra Việt Nam là 1 trong 10 nước ô nhiễm không khí nhất thế giới vào năm 2018. Không những vậy, nghiên cứu của Vietnam Forbes cũng cho thấy chất lượng không khí ở Việt Nam không tốt.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ khiến con người phải đối mặt với nhiều bệnh như hen suyễn , ho, viêm mũi, viêm họng và đặc biệt là viêm xoang. Đó chính là lí do số người mắc bệnh viêm xoang ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.





Với mong muốn giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh, đồng thời tìm được cách điều trị hiệu quả, chương trình “ sống khỏe mỗi ngày” kênh VTV 2 đã có một talkshow về chủ đề “Đông y trị bệnh viêm xoang”.





Nhà thuốc Đỗ Minh Đường đồng hành cùng VTV2 mang tới giải pháp chữa viêm xoang

Trong số phát sóng lúc 20h30 ngày 29/2 vừa qua trên kênh VTV2, cố vấn y khoa trong chương trình là lương y Đỗ Minh Tuấn - GĐ chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, trong chương trình lương y Tuấn chia sẻ:

“Theo Đông y, bệnh viêm xoang xuất hiện do mất cân bằng âm dương, can huyết nhiệt làm tăng tiết dịch trong xoang, từ đó dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Do đó nếu bệnh không được điều trị sớm và đúng cách sẽ ảnh hưởng đến tai mũi họng, gây viêm tai giữa, viêm màng não,...”.

Ngoài ra, chương trình còn có một vị khách mời đặc biệt, là nữ diễn viên Hoa Thúy (phim Cảnh sát hình sự) - người đã từng chữa khỏi bệnh viêm xoang tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường.

Cô chia sẻ: “Nhờ xem livestream của nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ việc chữa khỏi bệnh xương khớp tại Đỗ Minh Đường, tôi mới biết đến nhà thuốc này. Vì bệnh của tôi đã ở giai đoạn mạn tính nên lương y Tuấn khuyên tôi sử dụng 3 liệu trình thuốc nam của nhà thuốc. Về nhà tôi kiên trì sử dụng thuốc theo hướng dẫn và may mắn là sau khi hết 3 tháng, bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn, cơ thể khỏe khoắn, ăn ngon miệng hơn”.

Bài thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường - “Khắc tinh” của bệnh viêm xoang

Không chỉ nổi tiếng với bài thuốc chữa xương khớp, mề đay, phụ khoa,... bài thuốc chữa viêm xoang của Đỗ Minh Đường cũng được đông đảo người bệnh và giới chuyên môn đánh giá cao. Chính sự ghi nhận này đã giúp nhà thuốc vinh dự nhận giải thưởng Cúp vàng “Sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng” năm 2017.

Quay trở lại với bài thuốc nam chữa viêm xoang Đỗ Minh Đường, đây là phương thuốc được kết hợp hoàn hảo từ 30-40 dược liệu quý, điển hình như:

• Bồ công anh: Tính bình, vị ngọt, không độc, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, tán sưng tiêu ung, lợi thấp thông lâm

• Kim ngân hoa: Tính hàn, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, chống viêm

• Ké đầu ngựa: Theo Đông y, ké đầu ngựa vị ngọt, tính ôn, ít độc; có tác dụng khu phong chỉ thống, trừ thấp sát khuẩn; trị viêm mũi, chảy nước mũi,...

• Bách bộ: Vị ngọt đắng, tính hơi ôn, có tác dụng làm giảm hưng phấn trung khu hô hấp, giảm ho do ức chế phản xạ ho.

Xem chi tiết: Bài thuốc đông y trị viêm xoang dứt điểm của nhà thuốc dòng họ Đỗ Minh Đường

Các dược tính thực vật kể trên kết hợp với hơn 30 loại thảo dược khác theo một tỷ lệ vàng bí truyền sẽ cho ra một bài thuốc nam hoàn chỉnh, trị bệnh từ căn nguyên, cho tác dụng:

• Trừ tà khí phục hồi chính khí: Thuốc tác động sâu vào bên trong, đẩy lùi tà khí, điều hòa cơ thể, đồng thời phục hồi tổn thương ở niêm mạc mũi, tăng chức năng tạng phế, thận.

• Giải độc tiêu viêm: Các thành phần có trong bài thuốc đều có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giải độc, giảm sưng, ngứa và các triệu chứng do viêm xoang gây ra.

• Nâng cao sức đề kháng, ngăn chặn khả năng tái phát: Thuốc có chứa các thành phần kháng sinh tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống lại tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Không chỉ riêng nữ diễn viên Hoa Thúy mà rất nhiều bệnh nhân khác đã sử dụng bài thuốc chữa viêm xoang Đỗ Minh Đường. Hầu hết mọi người đều cho kết quả điều trị như sau:

• 5 - 10 ngày đầu sử dụng thuốc: Thuốc sẽ bắt đầu đẩy dịch mũi ra nhiều hơn để “đẩy lùi” tình trạng ứ đọng dịch trong các hốc xoang.

• 10 – 20 ngày tiếp theo: Các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi sẽ giảm, đường thở thông thoáng hơn.

• 20 - 30 ngày sử dụng tiếp theo: Cơ thể khỏe khoắn hơn, ăn uống ngon miệng, không còn bị nghẹt mũi khi ngủ. Tổn thương ở niêm mạc mũi được phục hồi, chức năng phế, thận được cải thiện, triệu chứng bệnh hoàn toàn biến mất.

Lương y Tuấn cho biết, tùy theo cơ địa cũng như tình trạng bệnh, mỗi người sẽ có liệu trình thuốc cũng như thời gian điều trị khác nhau. Khi sử dụng bài thuốc nam chữa viêm xoang, nhà thuốc Đỗ Minh Đường CAM KẾT:

• An toàn, lành tính vì dược liệu trong bài thuốc đều được thu hái tại 3 vườn thảo dược chuyên biệt của nhà thuốc ở Hòa Bình, Hưng Yên và Gia Lâm

• Không tác dụng phụ, không lo tái phát

• Thích hợp sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả trẻ em, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

• Tiện lợi, dễ sử dụng vì tuy là thuốc bốc theo thang nhưng nhà thuốc có thể hỗ trợ sắc thuốc thành dạng cao, viên hoàn và bình xịt

• Chi phí điều trị tuân thủ đúng quy định của Bộ y tế

• Đội ngũ lương y, nhà thuốc sẽ luôn đồng hành cùng người bệnh cho đến khi khỏi bệnh

Chính nhờ những giá trị tuyệt vời trên, bài thuốc nam chữa viêm xoang Đỗ Minh Đường đã vinh dự được chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” kênh VTV2 giới thiệu rộng rãi đến khán giả truyền hình thông qua talkshow ngày 29/2. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về bài thuốc, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ nhà thuốc Đỗ Minh Đường để mọi người tiện liên lạc:

* Hà Nội: Số 37A ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình

Hotline/Zalo: 024 6253 6649 - 0984 650 816

* Hồ Chí Minh: Số 100 Đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh

Hotline/Zalo: 028 3899 1677 - 0932 088 186

* Website: http://dominhduong.com

* Fanpage: https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong