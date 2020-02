Còn Lunge, hiểu nôm na là bài tập chùng chân, được thực hiện bằng cách bước một chân về phía trước, đồng thời gập gối. Đây là một trong những bài tập thể hình cơ bản nhất được nhiều huấn luyện viên lựa chọn, có tác động chủ yếu vào thân dưới, thích hợp tập luyện cho cả nam và nữ.

Squats vs Lunges: Bài tập nào giúp giảm cân và săn chắc chân tốt hơn?



Nếu tập luyện Lunge đúng cách và thường xuyên, bạn sẽ sở hữu một cặp mông săn chắc, căng tròn đầy quyến rũ, tăng cường sức mạnh cho cơ hông, đùi trước, cổ chân, đầu gối, bắp chân… và tăng khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể.



Squat và Lunge đều là những bài tập tuyệt vời để cắt giảm chất béo và săn chắc phần dưới cơ thể. Hai bài tập đều dễ thực hiện, có tác động vào các nhóm cơ giống nhau. Nếu có thể, bạn nên thực hiện 2 bài tập xen kẽ, nhưng nếu để lựa chọn 1 trong 2 trong khoảng thời gian ngắn, nên chọn bài tập nào để có hiệu quả tốt hơn?

Với nhiều người tập gym, Squat được coi là vua của các bài tập cho cả nam và nữ.

Lunge: Bài tập này phức tạp hơn một chút so với Squat. Nếu muốn thực hiện Lunge ngay từ đầu, tốt nhất nên áp dụng bài tập Lunge đảo ngược so với thông thường. Bởi thực hiện việc đưa chân về phía trước không chính xác khi tập Lunge có thể gây đau đầu gối và chấn thương.

Nói chung, Lunge mang lại nhiều kết quả tổng thể hơn Squat, giúp bạn nhắm vào nhiều nhóm cơ ở phần dưới cơ thể hơn.



Vì vậy, nếu bạn bắt buộc phải lựa chọn giữa hai bài tập, hãy chọn Lunge. Nhưng điều đó không có nghĩa là Squat kém hiệu quả. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Bạn có thể thực hiện xen kẽ các bài tập thay thế để có kết quả tốt hơn.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.