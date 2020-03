Status cực đáng yêu của cô gái Việt may mắn kịp chuyến bay cuối từ châu Âu về Việt Nam tránh dịch

Những chia sẻ đáng yêu của nữ du học sinh về hành trình trở về quê hương và cuộc sống trong khu cách ly mang đến cái nhìn lạc quan, tươi sáng, ấm áp tình người trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ngày 20/3 vừa qua, H.N. - một du học sinh Việt tại Hà Lan đã đăng tải bài viết kể về những kỷ niệm trong cuộc hành trình về Việt Nam "tránh dịch", từ khi ở sân bay nước bạn cho tới khi về khu cách ly tại Việt Nam. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like và share của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của H.N., nữ sinh đang học tập và sinh sống tại thành phố Rotterdam, phía Tây Nam Hà Lan. Thời điểm nữ sinh rời Rotterdam về nước, cả thành phố lớn ở Nam Hà Lan trở nên vắng vẻ, gần như không một bóng người.

Hành trình của nữ sinh là từ Hà Lan, quá cảnh qua Qatar, sau đó về Việt Nam. H.N. cho biết cô may mắn là hành khách trên chuyến bay cuối cùng của Qatar thoát khỏi vùng biên giới châu Âu để trở về Việt Nam. Chuyến bay từ Doha (Qatar) về Việt Nam chỉ trên dưới 30 người và toàn là người Việt.

Nữ sinh bày tỏ sự biết ơn các nhân viên sân bay và hãng bay đã hết sức quan tâm, chu đáo với các hành khách trong suốt hành trình dài và mệt mỏi.

"Có một câu mà lúc đáp máy bay, phi hành đoàn đã nói trên loa làm mình ấm lòng đó là 'It was our pleasure to take you home' (đó là vinh hạnh của chúng tôi khi được đưa các bạn về nhà)", nữ sinh chia sẻ.

Đến sân bay Nội Bài, H.N và những hành khách khác được sắp xếp về khu cách ly. Nữ sinh khen sân bay có khu đồ ăn phục vụ những hành khách đói bụng vô cùng "chu đáo".



"Mình thấy biết ơn thật sự, cũng thấy có lỗi là có phải mình đang làm gánh nặng cho đất nước không. Dù mệt mỏi nhưng các cô chú cán bộ vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng mình".

Cuộc sống trong khu cách ly được nữ sinh mô tả là "10 điểm", mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và thể hiện sự chu đáo. Từ khẩu trang, giấy vệ sinh, nước giặt, móc treo quần áo cho đến dầu gội đầu,... đều được chuẩn bị từ A-Z.

"Huhu trời ơi bữa cơm chan nước mắt vì hạnh phúc! Tui ăn nhanh nhất phòng, hết đầu tiên vì thấy ngon quá!", nữ sinh chia sẻ.





Đăng tải bài viết, nữ sinh nhấn mạnh hành trình trở về Việt Nam tránh dịch là "một chuyến bay bão táp với vô vàn niềm hi vọng lẫn sự biết ơn". H.N ví von rằng đã may mắn nhận được "những bát hành miễn phí" của mọi người trong cuộc hành trình này.



Kiều Đỗ (t/h)