Sử dụng dược liệu từ gian bếp vệ sinh nhà ở, bảo vệ đường hô hấp trong mùa dịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 , Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 1306/BYT-YDCT về việc Tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT.

Trích một đoạn trong công văn của Bộ Y tế nêu ra rằng: "Lựa chọn thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2; đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 (nếu có)."



Như vậy, đủ có cơ sở tin rằng, những dược liệu trong đời sống hàng ngày cũng có thể trở thành phương thuốc hữu hiệu, giúp người dân ngăn ngừa, phòng chống lại sự xâm nhập của virus gây bệnh.





Vệ sinh nhà ở, văn phòng làm việc bằng các dược liệu

Nói đến các phương thuốc để vệ sinh nhà ở, văn phòng, nơi làm việc để hạn chế lây nhiễm và phòng ngừa được virus SARS-CoV-2, chúng ta có thể kể đến một số dược liệu có chứa tinh dầu như sả chanh, bạc hà, quế, mùi, bưởi, tràm gió, màng tang, long não, kinh giới, tía tô,...



Với cách làm như sau:



Tùy theo sở thích, lựa chọn hay điều kiện mỗi người chúng ta có thể dùng một hay nhiều dược liệu trên cùng lúc kết hợp với nhau. Tùy theo diện tích phòng, dùng khoảng từ 200 - 400g dược liệu cho vào nồi, rồi đổ nước ngập dược liệu, đậy nắp nồi, đun sôi lăn tăn thì mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng. Sau đó, tiếp tục đun sôi nhỏ thêm 30 phút và đóng cửa phòng khoảng 20 phút. Thực hiện liên tục ngày 2 lần, vào mỗi buổi sáng và chiều.

Hoặc nếu như không đủ các loại cây cỏ nói trên, có thể dùng tinh dầu thay thế như sả chanh, bạc hà, hương nhu, bưởi, tràm, quế, long não do cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.



Cách thực hiện, bạn tùy theo diện tích phòng mà lấy lượng tinh dầu phù hợp. Ví dụ như phòng trừ 10-40 m2, cần 2-4ml tinh dầu. Đem hòa tan chúng trong ethanol 75%, lắc đều, cho vào bình xịt phun sương, xịt quanh phòng, hoặc xịt vào chỗ cần sát khuẩn, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2 - 3 lần.

Tuy nhiên, cần chú ý không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi, đặc biệt với trẻ em có tiền sử co giật vì bị sốt cao, động kinh, người có Dị ứng với tinh dầu.





Bài thuốc vệ sinh mũi, họng bằng dược liệu



Những dược liệu, cây cỏ, thuốc nam vốn được y học cổ truyền đánh giá cao về công dụng bảo vệ sức khỏe. Một số loại còn được dùng để vệ sinh đường mũi, miệng an toàn hiệu quả cao, thay thế các sản phẩm dung dịch vệ sinh trên thị trường.

Nhiều nghiên cứu chứng minh, dùng 10% dung dịch tỏi để vệ sinh mũi có tác dụng sát khuẩn đường hô hấp. Phương pháp cũng đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.





Nước chanh sả cũng là thức uống giúp bảo vệ sức đề kháng mùa dịch

Chúng ta có thể dùng dung dịch tỏi nhỏ mũi mỗi ngày 3 đến 5 lần, mỗi lần 1 giọt.



Trong vệ sinh đường miệng, họng, chúng ta có thể dùng tinh dầu quế, bạc hà, nacl,.. súc họng ngày 2 đến 4 lần.

Bên cạnh đó, cũng đừng quên các loại nước muối sinh lý hoặc các loại nước súc miệng khác cũng có tác dụng sát khuẩn miệng, họng. Có thể dùng để sức miệng, họng ngày 2 đến 4 lần.

Minh Tú (t/h)