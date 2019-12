Sự thật bức ảnh 'thịt chó đóng hộp' đặc sản Ninh Bình gây sốt mạng xã hội

Tại Việt Nam, thịt chó là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Có thể dễ dàng tìm mua loại thịt này ở các chợ ở bất cứ địa phương này. Tuy nhiên cũng có không ít những người lên tiếng phản đối việc coi chó là món ăn vì tính vô nhân đạo và tiềm tàng nhiều nguy cơ gây hại cho Sức Khỏe . Chưa kể, nguồn gốc của thịt chó được bày bán trên thị trường cũng rất khó kiểm soát khi vấn nạn trộm chó vẫn diễn ra thường xuyên.

Tranh cãi giữa 2 phe ủng hộ và phản đối việc ăn thịt chó chưa bao giờ thôi nhức nhối, tuy nhiên, gần đây, "cuộc chiến" này lại được khơi mào khi mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh về sản phẩm "đặc sản thịt chó" được đóng hộp.

Theo hình ảnh được đăng tải, những chiếc hộp có mẫu mã bắt mắt đề chữ "Đặc sản thịt chó", tên tiếng Anh "Dog meat specialties" được sản xuất tại Ninh Bình. Trên bao bì sản phẩm có ghi rõ loại thịt chó đóng hộp này được sản xuất tại Việt Nam, cụ thể là Nhà máy Đồ hộp Ninh Bình. Hộp thịt chó thương hiệu Apexco có kích thước 185 g này còn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Đức. Những hộp thịt chó này còn được cho là sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.





Ngay khi xuất hiện, hình ảnh này đã được chia sẻ trên nhiều group, diễn đàn với tốc độ chóng mặt và thu hút hàng nghìn lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc. Trong đó phần lớn là các ý kiến chỉ trích, bày tỏ sự phẫn nộ:

"Chó là bạn không phải thức ăn!", "Ăn thịt chó thôi đã kinh khủng rồi, nay đóng hộp cả chó vào để xuất khẩu nữa... Tôi không hiểu nhân tính của các bạn ở chỗ nào", "Không phải chúng tôi không cho các bạn ăn thịt chó. Không cấm được ai cả. Nhưng các bạn suy nghĩ lại đi, quá tàn nhẫn có đúng không?", "Đi du học nước ngoài sau câu giới thiệu tên bạn bè quốc tế sẽ hỏi 'nước cậu ăn thịt chó đúng không?'... Nói vậy là các bạn đủ hiểu rồi đó!",...

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV thì những hình ảnh về thịt chó đóng hộp này đã từng xuất hiện và được lan truyền từ đầu năm 2018 chứ không phải mới được chụp gần đây. Thời điểm đó, cũng đã không ít người cho rằng hình ảnh này chỉ là cắt ghép, chỉnh sửa để câu like hoặc tung tin sai lệch nhằm hạ uy tín của một công ty.

Đến thời điểm này, tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị lớn, nơi bày bán đa dạng các mặt hàng như BigC, Vinmark, Vinmark + cũng chưa từng thấy xuất hiện thịt chó đóng hộp. Chính vì vậy, càng có cơ sở khẳng định loại "đặc sản" này không hề có trên thị trường.

Nhiều người đặt câu hỏi không hiểu sao hình ảnh thịt chó đóng hộp lại bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội gây "náo loạn" như thế?





