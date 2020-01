Bộ Y tế cảnh báo về loại thuốc giải rượu 'thổi bay' nồng độ cồn thần tốc được dân nhậu săn lùng

Kể từ khi Luật phòng chống Tác hại rượu bia cùng Nghị định 100 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, người tham gia giao thông có nồng độ cồn bị xử phạt nặng gấp nhiều lần quy định cũ. Trên mạng xã hội lập tức xuất hiện các loại thuốc giải rượu hay kẹo giải rượu được quảng cáo là có tác dụng "thổi bay" nồng độ cồn thần tốc.

Cụ thể những ngày qua, loại kẹo giải rượu của Hàn Quốc gây sốt trên mạng xã hội với những lời quảng cáo tác dụng thần kỳ, giúp người ăn nhậu không biết say, "thổi bay" nồng độ cồn rất nhanh.



Loại kẹo này có bao bì màu vàng bắt mắt, 1 hộp có 10 gói, mỗi gói 3 viên kẹo với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/hộp. Kẹo mềm dễ nhai, với thành phần chính là Curcumin 30mg được chiết xuất từ tinh bột nghệ, củ sả và hương xoài thơm nên khi nhai sẽ đánh bay được mùi cồn trong hơi thở.



Trước thực tế này, đại diện Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định: Tại Việt Nam chưa một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành có công dụng giải rượu thần tốc hay “thổi bay nồng độ cồn” như vậy. Thậm chí, cả trên thế giới cũng chưa có loại thuốc nào hay dược phẩm nào chứng minh được tác dụng này.



Thực tế hiện trên thị trường chỉ có một số thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hoá, làm tăng việc đào thải qua gan, giảm hấp thu rượu, hoàn toàn không thể làm hết nồng độ cồn trong máu cũng như hơi thở.



Theo PSG.TS Trần Nhân Thắng, Trưởng Khoa Dược - Theo PSG.TS Trần Nhân Thắng, Trưởng Khoa Dược - Bệnh viện Bạch Mai thực tế chỉ có một số thuốc gây cảm ứng enzym gan, giúp gan tăng cường chuyển hoá, đào thải rượu với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, loại thuốc giải rượu này chỉ được dùng trong cấp cứu y khoa trong những trường hợp nghiện rượu, ngộ độc cồn với sự chỉ định của bác sĩ. Quá trình sử dụng thuốc phải được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế vì có thể gây ra phản ứng hạ huyết áp đe dọa tính mạng người bệnh.



PGS.TS.BS Bùi Quang Huy, Trưởng khoa Tâm thần (Bệnh viện 103, Hà Nội) cũng khuyến cáo người dân không nên trông đợi vào tác dụng của các loại thuốc hay loại kẹo giải rượu như quảng cáo. Thực tế, các loại thuốc giải rượu trên thị trường chỉ có tác dụng về mặt cơ học là làm đóng môn vị PGS.TS.BS Bùi Quang Huy, Trưởng khoa Tâm thần (Bệnh viện 103, Hà Nội) cũng khuyến cáo người dân không nên trông đợi vào tác dụng của các loại thuốc hay loại kẹo giải rượu như quảng cáo. Thực tế, các loại thuốc giải rượu trên thị trường chỉ có tác dụng về mặt cơ học là làm đóng môn vị dạ dày

Đây là một cơ vòng nối liền dạ dày với đoạn đầu của ruột non được đóng lại trước khi uống rượu, để rượu uống vào tạm thời lưu lại trong dạ dày, chưa đi xuống ruột non để hấp thụ nên người uống tạm thời không say. Khi hết tác dụng thuốc, môn vị dạ dày mở ra, rượu sẽ ồ ạt chảy xuống dưới khiến lúc này người uống mới ngấm rượu càng mệt mỏi, khó chịu hơn.

Hà Ly (t/h)