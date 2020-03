Sự thật Ngân 98 bị bắt vì sử dụng ma túy ở Tây Ninh

Theo thông tin từ Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), ngày 9/3, đơn vị yêu cầu quán bar Holiday Club tạm ngừng hoạt động do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh . Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối với hàng chục khách hàng trong quán này được xác định dương tính với ma túy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h15 ngày 6/3, Công an TP Tây Ninh ập vào kiểm tra hành chính cơ quán bar Holiday Club (Công ty TNHH MTV Holiday Tây Ninh) nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc khu phố 1, phường IV, TP Tây Ninh) do bà Hà Thị Mộng Huyền (SN 1978, ngụ tại phường 3, TP Tây Ninh) quản lý.

Quán bar Holiday Club

Khi Công an ập vào kiểm tra thì phát hiện gần 100 hành khách cùng nhân viên đang nhảy nhót trong âm nhạc cực lớn. Công an phát hiện một nhóm dân chơi tháo chạy toán loạn khi bị Công an kiểm tra. Công an tiến hành thu giữ 30 bộ dụng cụ hút shisha cùng nhiều bị màu trắng nghi là ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã đưa 66 đối tượng về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, Công an tiến hành lập biên bản, xử lý quán bar với nhiều lỗi như: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, để người khác lợi dụng sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy…

Cơ quan chức năng cũng tiến hành test ma túy đối với khách hàng trong quán bar này. Qua test nhanh thì phát hiện 45 trường hợp dương tính với ma túy. Hiện các đối tượng này đang làm việc với cơ quan điều tra.

Ngân 98 là 1 trong 45 người dương tính với ma túy



Đáng chú ý, trong nhóm 45 người có hotgirl Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998, ngụ tại tỉnh Bình Định, trú tại quận 8). Ngân có tham gia nhảy nhót tại quán bar trên. Khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện dương tính với ma túy.

Ngân 98 nổi trên mạng xã hội bởi thường xuyên khoe body nóng bỏng , ngực khủng, lùm xùm sứt mẻ với bạn thân và đặc biệt là chuyện tình “chú – cháu” với Lương Bằng Quang.

Gần đây nhất, Ngân 98 “hâm nóng” tên tuổi của mình bằng chuyện kết hôn với Lương Bằng Quang. Còn trước đó, cô nàng thị phi này được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều vì lộ clip nóng.



Được biết, từ khi về chung nhà với Lương Bằng Quang, Ngân 98 chuyển sang học DJ, tham gia nhiều chương trình ở các tụ điểm quán bar…

Nga Đỗ (t/h)