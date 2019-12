Sự thật thông tin Adayroi! của Vingroup ngừng hoạt động, giải thể?

Hôm qua 17/12, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng trang thương mại điện tử adayroi.com của tập đoàn Vingroup sẽ ngưng mọi hoạt động bán hàng.

Thông tin Adayroi! đóng cửa khiến nhiều người ngỡ ngàng?

Cụ thể, trong hình ảnh được cho là ảnh chụp văn bản do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce - đơn vị vận hành trang thương mại điện tử Adayroi! gửi tới các đối tác, Vincommerce viết: "Với mong muốn đánh giá và tái cấu trúc hoạt động của Công ty... Ban lãnh đạo công ty đã quyết định sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động bán hàng trên website Adayroi".

Theo thông báo, kể từ 18h ngày 17/12, toàn bộ sản phẩm hàng hóa/dịch vụ hiện đang kinh doanh trên Website Adayroi sẽ dừng bán và phân phối tới khách hàng. Các mặt hàng đã được đặt mua thành công trước đó vẫn sẽ được giao và áp dụng các chính sách hoàn hủy, đổi trả bình thường.

Thông tin này khiến dư luận xông xao. Nhiều người cho rằng Adayroi! sẽ đóng cửa vì thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam hiện đang bão hòa, "đất chật người đông". Có lẽ Adayroi! đang gặp khó khăn nên mới phải dừng hoạt động.

Trước thông tin này, tối 17/12, một nguồn tin của báo ICTnews từ Vingroup tiết lộ, Adayroi! không ngưng hoạt động hẳn mà chỉ tạm ngừng để chuẩn bị cho một vụ sáp nhập nội bộ.

Tuy nhiên, đến sáng nay 18/12, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho công nghiệp - công nghệ. Vì vậy, trang thương mại điện tử Adayroi! sẽ sáp nhập vào VinID. Song song với đó, toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro cũng sẽ giải thể. Theo Báo Người Lao Động , Vingroup cho biết, việc làm này là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu tập đoàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Vingroup ra mắt tổ hợp sản xuất thông minh



Adayroi! bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 8/2014. Sàn thương mại diện tử và Ứng dụng thương mại điện tử này được ra đời với sứ mệnh kiến tạo sân chơi công bằng với những tiêu chí và chuẩn mực cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; góp phần thúc đẩy và phát triển lĩnh vực thương mại điện tử và ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 5 năm hoạt động, số liệu thống kể của iPrice cho thấy lượng truy cập của Adayroi chỉ đạt khoảng 6-7 triệu lượt/quý, đứng sau các tên tuổi lớn khác trong ngành như Shopee , Tiki, Lazada, Sendo ...

Kiều Đỗ (t/h)