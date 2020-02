Sự thật thông tin 'bệnh nhân số 0' lây nhiễm COVID-19 có liên quan đến viện nghiên cứu virus Vũ Hán

Hôm 16/2 vừa qua, Viện Virus học Vũ Hán - một viện chuyên nghiên cứu về virus ở Vũ Hán đã lên tiếng xung quanh các thông tin về bệnh nhân đầu tiên nhiễm chủng mới virus corona (COVID-19).

Viện Virus học Vũ Hán là nơi duy nhất có phòng thí nghiệm được xếp loại An ninh sinh học cấp 4 tại Trung Quốc đại lục. Ảnh: Weibo



Trước đó, xuất hiện không ít thông tin đồn thổi liên quan đến nguồn gốc của bệnh khiến dư luận hoang mang. Một trong số đó là thông tin cho rằng một người phụ nữ tên Huang Yanling - nhân viên Viện Virus học Vũ Hán chính là "bệnh nhân số 0" - người đầu tiên mắc bệnh. Mới đây, đại diện Viện Virus học Vũ Hán đã phủ nhận thông tin này:

"Gần đây, có tin đồn thất thiệt về Huang Yanling - một học viên tốt nghiệp từ học viện của chúng tôi, nói rằng cô ấy là 'bệnh nhân số 0' trong đợt dịch bệnh do virus corona chủng mới".

Viện nghiên cứu về virus ở Vũ Hán khẳng định thông tin này hoàn toàn là bịa đặt. Sau khi kiểm chứng, họ xác định quả thực có người tên Huang Yanling nhưng cô này là học viên sau đại hoc ở viện và đã tốt nghiệp năm 2015. Từ đó, người này rời khỏi tỉnh Hồ Bắc và chưa bao giờ trở lại. Hiện, Sức Khỏe của Huang vẫn tốt, và cô chưa hề nhiễm chủng mới virus corona.

Tuy vậy, đến thời điểm này, danh tính bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 vẫn chưa được tiết lộ.

Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được cho là bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, sau khi hàng loạt bệnh nhân có liên hệ tới chợ này được phát hiện dương tính. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết virus corona có thể liên quan tới động vật hoang dã, đặc biệt là dơi - những con vật được bày bán tại khu chợ hải sản nói trên, theo Wu Yuanbin, từ Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được tạp chí y học uy tín Lancet công bố ngày 24/1 lại cho biết "bệnh nhân số 0" là người chưa hề tới chợ hải sản Hoa Nam và không có một liên hệ về dịch tễ nào với các ca bệnh sau đó.

Do đó, theo SCMP dư luận đã đổ dồn những nghi ngờ về Viện Virus học Vũ Hán - nơi có phòng thí nghiệm duy nhất được xếp loại mức phòng ngừa an toàn sinh học cao nhất tại Trung Quốc đại lục.





