Sự thật thông tin người Hạ Long đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên lên báo

"Thành phố chỉ khuyến nghị người dân nên đi chợ một lần trong tuần, không nên đi chợ nhiều, chứ không có chuyện bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày, ai kiểm soát được họ đâu mà bêu tên".

Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, sáng 7/4, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin về viêc chính quyền TP Hạ Long cho biết sẽ tăng cường xử lý người dân không chấp hành thực hiện cách ly xã hội. Cụ thể, danh sách những người ra đường không đeo khẩu trang, ra đường không thật sự cần thiết, đi chợ quá 2 lần/ngày trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội sẽ được bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng như cổng thông tin điện tử, báo Quảng Ninh…

Được biết, từ ngày 30/3-6/4, lực lượng chức năng TP Hạ Long đã xử phạt 313 trường hợp người dân ra đường không thuộc những trường hợp thật sự cần thiết; không đeo khẩu trang. Trong ngày 6/4 là 173 trường hợp gồm 87 trường hợp không đeo khẩu trang và 86 trường hợp ra đường không thật sự cần thiết. Số người này đã được chính quyền Hạ Long bêu tên lên Báo Quảng Ninh, theo báo Thanh Niên.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19