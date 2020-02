Sự thật về lá thư của học sinh lớp 5 gửi mẹ đi lấy chồng xa khiến cư dân mạng bật khóc

Mới đây, bài thư dự thi Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 của bé gái có tên L.T.K.C, học sinh lớp 5 trường tiểu học tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội

Những dòng thư tâm thư được viết tay nắn nót của bé gái lớp 5 gửi mẹ đi lấy chồng xa đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Đoạn thư khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Nguyên văn bức thư

"Gửi mẹ của con!

Mẹ à, con là K.C. – con gái của mẹ đây. K.C.của mẹ năm nay đã học lớp 5 rồi. Con đang cố gắng từng ngày để bố mẹ không buồn lòng vì con. Mẹ ạ, từ ngày sinh con được 2 tuổi, mẹ để con ở nhà với bố và bà nội rồi mẹ đi kiếm tiền ở xa. Lúc ấy người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền xây nhà, mua quần áo đẹp cho con.

Nhưng hiện nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội. Mẹ đi làm đã 6 năm rồi. Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng 1 tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại. Sau đó, bố mẹ ly hôn. Đã từ năm đó con chẳng được sống cùng mẹ. Thỉnh thoảng đi xa về, mẹ chỉ đến đón con, mẹ mua sữa, mua quần áo cho con rồi mẹ lại vội đi làm xa vất vả. Nhưng bà có đối xử tốt với con như thế nào thì cũng không bằng mẹ. Con xem trên Facebook của mẹ rồi, mẹ lại có thêm em nữa. Con thật ghen tị với 2 em vì được ở bên mẹ suốt ngày, được mẹ cho đi chơi. Giá mà con cũng được ở bên mẹ như thế thì tốt biết bao.

Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé. Lần tới mẹ về mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa.

Bố đi làm ăn xa chẳng có thời gian chăm con nhưng mẹ cũng ít về nhỉ? Con lại có thêm em nữa. Nhưng có thêm một em nữa chắc bố sẽ không còn yêu con đâu, giống như mẹ ấy.

Con chỉ ao ước được ở bên mẹ, được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào. Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé. Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé".





Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức thư trên đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Tuy nhiên sau đó nhiều người đã phát hiện ra lá thư này có nhiều điểm tương đồng với bài mẫu viết thư UPU lần thứ 49.

K.C. đang sống cùng chị gái và bà nội ở Nghệ An. Ảnh: Afamily

Liên quan đến vấn đề này, cô Võ Thị Thúy - hiệu trưởng Trường tiể‌u học Châu Hạnh 1, Quỳ Châu, Nghệ An thông tin trên Trí Thức Trẻ, bức thư là của học sinh lớp 5 K.C. gửi dự thi Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 chủ đề "Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống" (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

Khi tập hợp bài dự thi của học sinh, các thầy cô thấy bài viết của K.C. này vô cùng xúc động đã chụp ảnh lại và vô tình thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, ban giám hiệu nhà trường có đến hỏi thăm gia đình em K.C.

"Chúng tôi có trò chuyện và hỏi han K.C. về lá thư. K.C chia sẻ là được chị gái đang học lớp 12 hướng dẫn em tham khảo các bài viết trên mạng. Sau đó, K.C. thấy một bài rất giống với hoàn cảnh của mình nên đã dựa theo để viết lại. Chỉ có khác một chi tiết là thực tế mẹ của em mù chữ, còn trong lá thư kia là mẹ em có dùng Facebook. Sau khi nhận được phản ứng trên mạng xã hội, 2 chị em cũng thấy rất buồn và tủi thân", cô Võ Thị Thúy cho biết.

K.C. nhận được rất nhiều giấy khen từ nhà trường



Cũng theo cô Thúy, thực tế hoàn cảnh của K.C. còn khó khăn hơn những gì thể hiện trong bức thư nhiều. C. là người dân tộc thiểu số ở miền núi cao. Bố mẹ K.C. đã ly hôn, hiện mẹ em đi làm công nhân ở Hà Nam, bố thì đi làm ở miền Nam. K.C. sống tại quê nhà cùng bà nội và chị gái đang học lớp 12.

Tuy không có gia đình trọn vẹn như các bạn nhưng K.C. là một học sinh chăm ngoan, học khá. C. còn từng được giải Nhất toàn trường trong cuộc thi Nét đẹp tuổi hoa.

