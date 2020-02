Đáng buồn những `hiệp sĩ bắt cướp` Bình Dương tham gia cướp sòng bạc ở Sóc Trăng

Sáng 8.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm liên quan đến vụ cướp sòng bạc ở tỉnh Sóc Trăng hôm mùng 3 Tết.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, sáng nay ngày 8/2, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản gồm: Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ngụ Bình Phước); Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Trong đó, đối tượng Thành Đạt (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) là kẻ chủ mưu đang chạy trốn cùng với đối tượng Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ Bình Phước), đang được truy nã

Hoàng Quyết Tâm (ảnh phải) và Nguyễn Minh Kha tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng Ảnh: Công an cung cấp

Còn về việc các đối tượng trong nhóm cướp cũng từng đi theo các "hiệp sĩ" của phường Phú Hòa để bắt trộm cướp, đại diện UBND phường cho biết chỉ quản lý những người trong danh sách Những người "đi theo các hiệp sĩ", phường không thể biết hết và quản lý được.

Lê Văn Minh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã xin ra khỏi danh sách CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cũng cho biết, từ lâu anh không cho những người này đi theo để bắt trộm cướp nữa. Trên địa bàn phường Phú Hoà có vài nhóm "hiệp sĩ" khác nhau hoạt động, gồm nhóm của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và một nhóm khác chuyên "hành hiệp" về đêm. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên tự nguyện hoạt động ở địa bàn phường Phú Hoà nhưng không thuộc danh sách thành viên CLB Phòng chống tội phạm do UBND phường quản lý.

Quay trở lại với vụ án, vào khoảng 11 giờ 20 ngày 27/1, ông Nguyễn Trung Kiên (ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) đến cơ quan công an trình báo vụ án.

Theo ông, vào rạng sáng cùng ngày, có một nhóm người lạ mặt mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm xông vào nhà ông Kiên, tự xưng là công an. Thời điểm này, nhà ông Kiên đang tổ chức đánh bài ăn tiền, nhóm người này yêu cầu những người đang có mặt trong nhà lấy hết tiền ra. Có 2 người trong nhóm lạ mặt sử dụng dây rút trói tay 2 người đang đánh bài và sau khi lấy hết số tiền hơn 50 triệu đồng, nhóm này nhanh chóng rời đi.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác minh được các đối tượng giả danh công an để cướp tài sản khi đang trốn tại Bình Dương là Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên).

Còn lại đối tượng truy nã là Thạch Đạt và Đặng Văn Dương.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, cho biết trong 5 đối tượng liên quan vụ cướp sòng bạc nêu trên, chỉ Thạch Đạt là có trong danh sách CLB Phòng chống tội phạm của phường. Bà Thúy cũng cho hay: "Tuy nhiên, Thạch Đạt bỏ đi đâu không rõ một thời gian nên tôi đã họp với CLB và thống nhất cho Đạt ra khỏi CLB từ ngày 17-1 rồi".