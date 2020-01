Sự thật vụ chú rể đập phá đồ đạc vì bố không nhận mời rượu trong lễ vu quy

Theo như thông tin trên Báo SKCĐ , mấy ngày qua cư dân mạng vô cùng xôn xao trước một clip chỉ dài 13 giây, ghi lại cảnh chú rể đã đập vỡ chén rượu, rồi quay ra đạp luôn cả tháp rượu cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Tác giả bài đăng có tên facebook là Lý Tuyết Mai còn tường thuật ngọn ngành rằng, cô dâu và chú rể yêu nhau và có bầu trước cưới. Tuy nhiên, gia đình chú rể không đồng ý cho cưới, bắt họ nhà gái phải tự chịu cho hôn lễ. Và trong lúc đám cưới diễn ra, khi chú rể mời rượu, bố chú rể đã có những lời lẽ xúc phạm bố cô dâu và gia đình cô dâu không biết dạy con. Không những thế, ông bố cũng không nhận ly rượu từ phía con. Thương vợ nên chú rể rất nổi nóng trước hành động của bố, vì vậy mới đập phá hết đồ đạc của trong lễ vu quy. Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận chỉ trích về hành động của hai bố con chú rể nói trên.

Hình ảnh tan hoang, được cho là chú rể đập phá đồ đạc trong lễ cưới

Tuy nhiên, theo báo Một thế giới, câu chuyện có vẻ như đang đi sai sự thật. Một người đàn ông tên B., đã nhận là ở cạnh nhà và cũng là bạn chú rể, khẳng định Lý Tuyết Mai bịa chuyện. Facebook kia là ảo, và người này chuyên bịa chuyện bình luận dạo câu like.

Ảnh cưới của cặp đôi, do cô dâu K.L chia sẻ

Anh B. không biết giữa hai bố con xích mích chuyện gì trước đó, dẫn đến sự cố đáng xấu hổ trong đám cưới. Hơn nữa, đây cũng là câu chuyện tế nhị nên cũng không hỏi sâu. Đồng thời, anh B. phủ nhận thông tin cô dâu K.L có bầu trước nên mới cưới gấp và tiết lộ gia đình hai bên đều chấp thuận cho con họ kết hôn chứ không hề phản đối như tin đồn.

Qua lời kể của anh B., chú rể tên là V.T (sinh năm 1995) và cô dâu K.L (sinh năm 1998) quen biết từ lâu và ghé nhà nhau chơi suốt. Có lần, khi V.T bị tai nạn gãy chân, phải nghỉ làm ở công ty và nằm nhà dưỡng thương, K.L thường xuyên đến chăm sóc bạn trai.

Anh B., khẳng định, ngoài việc chú rể đập phá đồ đạc trong ngày cưới thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cặp đôi đã trở thành vợ chồng và về sống ở nhà trai chứ không có chuyện hủy đám cưới.

Theo anh B., clip quay khi đám cưới đã diễn ra khi thủ tục đám cưới đã xong hết, bao gồm chuyện rước dâu về nhà V.T.

“Bọn mình ở đấy còn không biết chuyện gì và không kịp ngăn nó. Anh em chơi với nhau ở xóm, nhưng do chuyện tế nhị nên không muốn xen vào hay hỏi sâu làm gì. Hỏi thế mấy hay. Thế mà trên mạng có người ở tận đâu lại phán như đúng rồi. Có thể người đó bán hàng online, muốn gây chú ý hay muốn câu like”, anh B. khẳng định.