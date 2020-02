Sửa đổi kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết thành virus corona để… gây chú ý trên facebook

Phạm Hoàng Giang bị công an triệu tập đến làm việc vì sửa đổi kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết thành dương tính với virus corona rồi đăng lên facebook để gây sự chú ý.

Tờ Tri thức trẻ đưa tin, ngày 3/2, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập đối tượng PHạm Hoàng Giang (SN 1999, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận.

Theo điều tra ban đầu, Giang chính là chủ sở hữu tài khoản facebook mang tên Giang Aiden. Ngày 31/1, Giang dùng tài khoản này đăng một ảnh có thông tin là giấy xét nghiệm với kết quả dương tính virus corona. Giấy xét nghiệm này có ghi do Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cấp.

Bên cạnh ảnh giấy xét nghiệm, Giang còn đưa thêm nội dung Đà Nẵng đã có người dương tính với virus corona. Nội dung và hình ảnh đăng tải của giang nhận được nhiều like, bình luận, chia sẻ và gây hoang mang dư luận.

Giang tại cơ quan điều tra

Qua xác minh, phát hiện thông tin sai sự thật này là do Giang phát tán nên cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập đối tượng này lên làm việc. Tại cơ quan điều tra Giang cho biết trước đó bị sốt xuất huyết nên đã đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu.

Sau khi bình phục thì thấy mọi người chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến virus corona. Từ đó, Giang lấy hình ảnh kết quả xét nghiệm của mình, chỉnh sửa nội dung từ sốt xuất huyết thành dương tính với virus corona. Tiếp đó, Giang đăng tải nội dung này lên mạng xã hội, chia sẻ nhiều hội nhóm khác nhau.

Tại cơ quan điều tra Giang cũng khai rằng, việc phát tán thông tin giả mạo này là nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin để xử lý đối tượng Giang theo đúng quy định của pháp luật

Cũng trong sáng ngày 3/2, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã triệu tập 2 cá nhân có hành vi sử dụng facebook để phát tán thông tin sai sự thật về virus corona gây bệnh viêm phổi . Hai người này được xác định là ông L.Q.H và bà N.T.H, đều trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, ngày 31/1, ông H. đăng tải nội dung: “Gia Nghĩa có một người nhiễm Corona rồi nha. Phường Nghĩa Tân luôn. Người này là thông dịch viên cho Trung Quốc làm việc dưới Sài Gòn về nhà ăn tết. Bị trước tết, hiện đã cách ly. Chắc mai lên báo đó. Khả năng đã lây cho nhiều người. Sợ quá”.

Cùng ngày, bà H. cũng đăng tin lên facebook: “Bệnh viện Đắk Nông đã cách ly một người nghi nhiễm virus Corona. Các bạn Đắk Nông chia sẻ nhau để cùng nhau phòng chống dịch nhé”.

