Sưng đau vùng kín trong lúc ngủ, bé trai 14 tuổi suýt vô sinh vì chứng bệnh này

Bé trai N.T.K. (14 tuổi, ngụ tại TPHCM) được gia đình đưa tới Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM trong tình trạng đau dữ dội ở vùng bìu trái. gia đình cho biết trước khi nhập viện, khoảng 5 giờ 30 phút sáng bé trai đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy kêu đau vùng bìu. Cảm giác đau nhiều hơn khi sờ vào, tinh hoàn bên trái nằm cao hơn bình thường và kém di động so với tinh hoàn bên phải.

Các bác sĩ can thiệp phẫu thuật tháo xoắn thừng tinh cho bệnh nhi

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn trái, chỉ định phẫu thuật. Ê kíp bác sĩ tiến hành bộc lộ bìu trái, thì phát hiện thừng tinh trái của người bệnh bị xoắn 2 vòng với nút xoắn chặt khiến thừng tinh và tinh hoàn trái phù nề, đã chuyển màu tím sẫm.



May mắn bệnh nhi được đưa nhập viện và can thiệp kịp thời. Chỉ trong vòng 4 tiếng kể từ khi xuất hiện cơn đau, cháu bé được tháo xoắn và bảo tồn tinh hoàn.



Sau phẫu thuật, thừng tinh và tinh hoàn trái của cháu bé trở lại hồng hào. Các bác sĩ cố định hai tinh hoàn để tránh nguy cơ xoắn tái phát và xoắn bên đối diện.

Tinh hoàn bệnh nhân bị xoắn 2 vòng may mắn được can thiệp kịp thời

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết, thống kê sơ bộ tại bệnh viện có tới 80% trường hợp xoắn tinh hoàn đến khám khi tình trạng đau bìu đã khởi phát vượt quá 24 giờ. Việc phát hiện và can thiệp muộn có thể khiến bệnh chịu hậu quả nặng nề như: tinh hoàn thiếu máu nuôi, mất tinh hoàn, sưng đau tinh hoàn, vô sinh thứ phát và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý.



Xoắn tinh hoàn chiếm khoảng 16% nam giới đến cấp cứu trong bệnh cảnh đau bìu cấp. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây mất tinh hoàn ở nhóm tuổi thanh thiếu niên và trẻ sơ sinh.



Thực tế, không ít trường hợp cha mẹ chủ quan thấy con kêu đau bìu nhưng không đến bệnh viện ngay hoặc tự tìm mua các loại thuốc cho con uống. Chỉ khi đau không chịu nổi mới cho con vào bệnh viện thì đã hoại tử.



Bác sĩ khuyến cáo, "thời gian vàng" để cấp cứu trong các trường hợp xoắn tinh hoàn là trong vòng 6 tiếng kể từ khi khởi phát triệu chứng đau bìu. Sau thời gian này, nguy cơ cao phải cắt bỏ tinh hoàn.

