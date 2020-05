Súng AK và đạn Tuấn Khỉ dùng để gây án do Tý Bà Dòm cung cấp

Theo kết luận của cơ quan điều tra , do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ, SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi) đã dùng súng AK báng xếp bắn tử vong anh V.N.H., anh L.T.L., anh L.T.T., anh H.N.M.T. và khiến 2 nạn nhân bị thương là anh T.V.T., anh N.N.Q. Tại hiện trường, Công an thu giữ 8 vỏ đạn, 74 viên đạn cùng một số tang vật khác.

Trong quá trình chạy trốn, Tuấn Khỉ còn thực hiện 2 vụ cướp giật và bắn tử vong 1 người là anh V.C.T. (SN 1980, tại quận Thủ Đức). Tại hiện trường thứ hai, Công an thu giữ 15 vỏ đạn, 4 mảnh vỡ của đầu đạn.

Sau 2 tuần lẩn trốn, Tuấn Khỉ bị tiêu diệt khi cố dùng súng chống trả lực lượng chức năng. Tại căn nhà hoang – nơi Tuấn bị tiêu diệt, Công an thu giữ 1 khẩu súng AK bên trong nòng súng đã có 1 viên đạn lên nòng, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn. Ngoài ra còn thu giữ 4 vỏ đạn cùng nhiều vật dụng khác. Khám xét nơi ở của Tuấn khỉ thu giữ 2 thanh kiếm và 1 con dao tự chế.

Phạm Thanh Tâm là ngưi cung cấp súng AK và đạn cho Tuấn Khỉ

Theo kết luận điều tra, súng và đạn mà Tuấn Khỉ sử dụng là do bị can Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm, SN 1987) cung cấp. Tý Bà Dòm khai, năm 2018 có qua Campuchia đánh bài, mua khẩu súng cùng nhiều đàn của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng. Khi mang về thì giao cho Trần Quốc Đạt cất giấu. Đối tượng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an đã khởi tố bị can với Đạt về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và quyết định truy nã , lúc nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.,

Tý Bà Dòm cũng khai, năm 2019 đi sang Campuchia đánh bài và mua một khẩu súng AK cùng 100 viên đạn. Sau khi mang về Củ Chi thì giao cho Tuấn Khỉ cất giữ. Tuấn Khỉ đã sử dụng súng và đạn này để gây án khiến 5 người tử vong.

Trong quá trình điều tra, Công an tổ chức khám xét nhà Tý Bà Dòm và phát hiện 3 con dao tự chết cùng một gói tinh thể màu trắng dạng bột. Trước đó, năm 2011, Tý Bà Dòm từng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và đã chấp hành xong án phạt.

Cơ quan điều tra xác định, Tý Bà Dòm là người trực tiếp sang Campuchia muya súng và đạn rồi cầm về Việt Nam cất giấu. Ngoài ra, Tý Bà Dòm còn cùng đồng bọn bàn bạc cách cất giấu số tiền 802 triệu đồng cướp được từ sòng bạc.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 323 và 304 Bộ luật hình sự.

