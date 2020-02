Suýt mất mạng vì uống vitamin C chữa nám, tàn nhang: Bác sĩ khuyến cáo 3 việc nhất định phải nhớ

Để loại bỏ nám và tàn nhang trên mặt, ngày nào người phụ nữ này cũng dùng một lượng lớn vitamin C và các sản phẩm chăm sóc da vitamin C. Thế nhưng, chính việc làm này đã hại cô suýt mất mạng.

Sau khi đến Bệnh viện nghiệm chứng việc uống vitamin C có thể loại bỏ nám và tàn nhang, người phụ nữ tên Chử đến từ Hà Bắc (Trung Quốc) đã lạm dụng vitamin C và các sản phẩm chăm sóc da Vitamin C mỗi ngày.

Cô Chử đã lạm dụng vitamin C và các sản phẩm chăm sóc da vitamin C mỗi ngày.



Lúc đầu, cô Chử khá vui mừng khi thấy các vết tàn nhang trên mặt đã dần mờ đi. Chính điều này khiến người phụ nữ càng tin lựa chọn của mình là đúng và thường xuyên tiêu thụ lượng lớn vitamin C. Tuy nhiên, 3 tháng sau cơ thể bắt đầu không thoải mái. Cho đến một lần, Lúc đầu, cô Chử khá vui mừng khi thấy các vết tàn nhang trên mặt đã dần mờ đi. Chính điều này khiến người phụ nữ càng tin lựa chọn của mình là đúng và thường xuyên tiêu thụ lượng lớn vitamin C. Tuy nhiên, 3 tháng sau cơ thể bắt đầu không thoải mái. Cho đến một lần, gia đình phải đưa cô nhập viện gấp trong tình trạng đau bụng không chịu nổi.



Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô Chử bị Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô Chử bị sỏi thận tiết niệu, nguyên nhân do uống quá nhiều vitamin C. Do đó, các bác sĩ khuyên cô nên ngừng sử dụng loại vitamin này. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại cho rằng mình bị sỏi thận là do uống quá ít nước chứ không phải uống nhiều vitamin C. Vậy là, bỏ ngoài tai lời bác sĩ, cô vẫn duy trì thói quen uống vitmain C với lượng lớn.

Bỏ ngoài tai lời bác sĩ, cô vẫn duy trì thói quen uống vitmain C với lượng lớn.



Một tháng sau, cô Chử xuất hiện phản ứng tán huyết, nếu gia đình không đưa cấp cứu kịp thời thì có thể đã mất mạng. Lúc này, người phụ nữ mới ý thức được độ nguy hiểm của việc uống quá nhiều vitamin C. Lượng vitamin C quá mức vào cơ thể sẽ bảo vệ vi trùng và một số tế bào xấu, về lâu dài sẽ giảm khả năng miễn dịch của con người.



Bởi vậy, những người cần dùng vitamin C cần phải dùng đúng cách và đúng liều lượng. Còn về vấn đề trị nám và tàn nhang, bác sĩ y học Trung Quốc - Kiểu Nha Tuệ (78 tuổi) cho biết, bước cơ bản để điều trị nám chính là điều tiết Bởi vậy, những người cần dùng vitamin C cần phải dùng đúng cách và đúng liều lượng. Còn về vấn đề trị nám và tàn nhang, bác sĩ y học Trung Quốc - Kiểu Nha Tuệ (78 tuổi) cho biết, bước cơ bản để điều trị nám chính là điều tiết nội tiết tố

BS Kiểu Nha Tuệ.



Ông bổ sung, đối với những người muốn trị nám có thể dùng nhau thai hươu và duy trì 3 điều quan trọng gồm: Uống một ly nước ép cà chua hoặc ăn cà chua mỗi ngày; khi rửa mặt, thêm 1-2 muỗng canh giấm vào nước để giảm sắc tố; dùng vỏ cà tím đắp lên mặt và duy trì thói quen ăn nhiều rau củ quả tươi, giảm tiêu thụ các thực phẩm nóng và dễ gây kích ứng cho da...

Your browser does not support HTML5 video. Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.



Thùy Nguyễn (t/h)