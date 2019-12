Suýt mất mạng vì căn bệnh cực kỳ nguy hiểm có triệu chứng như cảm sốt thông thường

Viêm cơ tim cấp là tình trạng cơ tim bị viêm nhiễm nặng nhưng lại có triệu chứng dễ nhầm lẫn với cảm sốt thông thường, khiến bệnh không phát hiện kịp thời, nguy cơ tử vong cao.

Nguy kịch vì tưởng chỉ bị cảm



Em T.T.N.D (14 tuổi, ngụ Long An) đã điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) được vài ngày vì bệnh viêm cơ tim cấp. Em T.T.N.D (14 tuổi, ngụ Long An) đã điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) được vài ngày vì bệnh viêm cơ tim cấp. gia đình cho biết, ban đầu em chỉ có biểu hiện sốt cao, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chóng mặt, tê tay chân... dù đã uống thuốc cảm nhưng không đỡ. Đến ngày thứ tư, em thấy khó thở nên được đưa đi bệnh viện địa phương khám.

Bé D. được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng huyết áp tụt, nhịp tim đập nhanh loạn xạ, chẩn đoán viêm cơ tim cấp, tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, bệnh viện huy động cùng lúc hơn 50 nhân viên y tế sốc điện, đặt máy tạo nhịp và nhanh chóng thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) để cứu mạng người bệnh.

Một bệnh nhi viêm cơ tim được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1



Một trường hợp khác tương tự là bé gái L.P.T (8 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa tới BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng, sốc, hôn mê, môi tím, ngưng tim, ngưng thở. Người nhà cho biết trước đó, bé T. bị sốt 38 độ C, vẫn ăn uống, chơi đùa bình thường. Đến ngày thứ hai, trẻ đỡ sốt nhưng kêu mệt. Đến ngày thứ ba, bé lờ đờ, khó thở, nôn nhiều, đến tối thì tím tái, tay chân lạnh. Được biết tiền sử của bệnh nhi không có bệnh nền, bệnh mạn tính, không có vấn đề gì liên quan đến tim mạch.



Dù đã được áp dụng các biện pháp hồi sức cấp cứu tim mạc nhưng tình trạng trẻ không tiến triển. Lúc này các y bác sĩ BV Nhi đồng 1 tiến hành hội chẩn khẩn cấp với các bác sĩ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) về việc triển khai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Vì tình trạng trẻ quá nguy kịch, các bác sĩ buộc phải áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt xuống còn 35 độ C để hạn chế tối đa các di chứng ở não. Sau 7 ngày hồi sức tích cực với kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu liên tục, tình trạng huyết động cải thiện, trẻ đã dần tỉnh lại và thoát "cửa tử".

Khi trẻ đột nhiên sốt cao rồi hại, than mệt mỏi, li bì, tức ngực, khó thở cha mẹ hãy nghĩ ngay tới viêm cơ tim cấp



Thực tế rất nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện: Thực tế rất nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện: suy hô hấp nặng, ngủ li bì, nhịp tim rất nhanh, toàn thân tím tái, thở yếu... nhưng gia đình chỉ nghĩ rằng trẻ bị cảm. Chỉ khi thăm khám và chụp X-quang ngực, siêu âm bác sĩ mới chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim cấp. Nhiều bệnh nhân nhập viện muộn trong tình trạng trụy mạch, rối loạn nhịp tim nặng, sốc tim và tiên lượng nguy cơ tử vong chỉ sau vài giờ.



Làm sao nhận biết viêm cơ tim hay cảm lạnh



ThS. BS Trương Phi Hùng, Phó khoa Nội tim mạch, ThS. BS Trương Phi Hùng, Phó khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Viêm cơ tim cấp là tình trạng cơ tim bị viêm nhiễm nặng, gây ra các biến chứng viêm cấp tính.



Đáng nói bệnh có triệu chứng tương tự như cảm thông thường, diễn tiến nhanh và nặng khó lường. Vì không được nhận biết kịp thời, không ít bệnh nhân chỉ sau 1 ngày có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi đã rơi vào thể tối cấp, suy tim, suy hô hấp. Một số trường hợp diễn tiến chậm hơn được chẩn đoán nhầm là nhồi máu cơ tim dẫn tới mất thời gian mà không đáp ứng phác đồ điều trị.



Bác sĩ Hùng khuyến cáo viêm cơ tim có thể xảy ra với tất cả mọi người, thậm chí cả người đang khỏe mạnh bình thường và không có tiền sử bệnh lý.



Tuy nhiên, xu hướng chung là bệnh xuất hiện nhiều ở trẻ nhỏ và người đang trong tuổi lao động. Nguyên nhân gây bệnh thường do nhiễm siêu vi (enterovirus, echovirus, adenovirus, quai bị, sởi, rubella...), vi trùng, hoặc ký sinh trùng hoặc do các loại chất độc, thuốc hoặc bệnh tự miễn. Viêm cơ tim do siêu vi thường gặp nhất ở 6 - 11 tháng tuổi và 12 - 17 tuổi. Siêu vi xâm nhập vào cơ thể làm tổn thương tế bào cơ tim, làm giảm sức co bóp cơ tim, khiến tim giãn to dẫn đến trụy mạch, cơ tim co bóp yếu, men tim tăng.



Viêm cơ tim cấp thường ghé thăm trong khoảng thời gian từ 3 - 5 ngày kể từ sau đợt ốm do nhiễm siêu vi ví dụ sốt virus, thủy đậu, bệnh do virus gây ra. Khi các triệu chứng cảm sốt kéo dài không đáp ứng thuốc hoặc hết sốt bệnh nhân khó thở, tức ngực thì cần nhập viện ngay để được chẩn đoán đúng bệnh và xử trí kịp thời.



Viêm cơ tim đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. PSG. TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi đồng 1, nhận định bệnh viêm cơ tim cấp cực kỳ nguy hiểm, diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao. Mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận khoảng 5 - 10 ca viêm cơ tim cấp, tỷ lệ tử vong 20-30%.



Theo Thầy thuốc nhân dân Bạch Văn Cam, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu TP.HCM đồng thời là cố vấn chuyên môn của BV Nhi đồng 1. Với trẻ nhỏ, viêm cơ tim có triệu chứng mơ hồ nên phụ huynh cần hết sức cảnh giác.



Khi thấy con bị sốt, có rối loạn tiêu hóa, ói; khi bớt sốt thì trẻ có dấu hiệu lờ đờ, mệt mỏi không hiếu động như thường ngày. Đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu lơ mơ, rối loạn tri giác, tay chân lạnh, lịm đi... thì cần đưa con tới viện càng sớm càng tốt. Khi được chẩn đoán đúng bệnh và can thiệp càng sớm, tỷ lệ trẻ sống sót càng cao.



Trước đây, những ca trẻ bị viêm cơ tim cấp nặng thường tử vong. Nhưng hiện nay, BV Nhi đồng 1 đã triển khai hệ thống ECMO, tăng khả năng cứu sống bệnh nhân dù tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".



Your browser does not support HTML5 video. Cảnh báo bệnh viêm cơ tim cấp ở trẻ em. Video: VTC

Hà Ly (t/h)