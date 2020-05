Your browser does not support HTML5 video.

Tá hỏa hai đứa trẻ đốt cây, chiếc ô tô ngay cạnh bốc cháy dữ dội 11:10 18/05/2020 Theo đoạn clip, 2 đứa trẻ nghịch ngợm đã đốt cây ngay cạnh chiếc xe ô tô điện. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang chiếc xe ô tô điện khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội. Được biết sự việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc