Tá hỏa khi phát hiện ung thư ruột già sau nhiều tháng bị tiêu chảy

Theo thông từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 68 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, tiêu chảy kèm nhầy máu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều polyp nhỏ rải rác trong ruột già và một polyp to ở đoạn cuối ruột già, gây ung thư. Tại bệnh viện, bệnh nhân được nội soi ruột già không đau, cắt bỏ toàn bộ polyp nhỏ và phẫu thuật nội soi cắt đoạn ung thư ruột già giữa tháng 12. Kết quả, sau mổ vài vài ngày, bệnh nhân ăn uống, đi cầu tốt, Sức Khỏe ổn định và vừa xuất viện.

Giải thích về ung thư ruột già hay còn gọi đại tràng , bác sĩ Hồ Anh Tú cho biết, ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ. Giai đoạn sau, bệnh nhân sẽ xuất hiện triệu chứng đi tiêu như táo bón, tiêu chảy thường xuyên, phân dẹt, đi cầu ra máu, đau bụng, sụt cân, thiếu máu thứ phát do mất máu, đi tiêu ra máu, triệu chứng tắc nghẽn như buồn nôn và nôn, khó đi tiêu...

Trường hợp như bệnh nhân trên, phát hiện ra ung thư đã ở giai đoạn muộn. Việc điều trị ung thư ruột già ở giai đoạn muộn sẽ làm giảm khả năng kéo dài sự sống sau mổ và dễ gây ra các biến chứng như tắc ruột, chảy máu ruột già hoặc di căn xa.





Nguyên nhân gây ung thư ruột già

Polyp đại tràng: Là nguyên nhân quan trọng gây ung thư đại tràng. Theo một nghiên cứu, trên 50% trường hợp ung thư đại tràng phát sinh trên cơ sở của polyp đại tràng. Số lượng polyp càng nhiều thì tỷ lệ ung thư hoá càng cao.

Các bệnh đại tràng mãn tính: Ung thư đại tràng có thể phát sinh trên tổn thương của các bệnh: lỵ, amip, lao, giang mai, thương hàn và các bệnh lý khác của đại tràng như viêm loét đại tràng mãn tính.

Mô phòng hình ảnh ung thư ruột già

Chế độ ăn uống ít chất bã, nhiều mỡ và đạm động vật: Chế độ ăn này làm thay đổi vi khuẩn yếm khí ở đại tràng, biến acid mật và cholesterol thành những chất gây ung thư. Đồng thời thức ăn ít bã làm giảm khối lượng phân gây táo bón, chất gây ung thư sẽ tiếp xúc với niêm mạc ruột lâu hơn và cô đặc hơn, tác động lên biểu mô của đại tràng. Các chất phân hủy của đạm như indol, seatol, piridin là những chất gây ung thư trong thực nghiệm, cũng có thể gây ung thư trên người.

Yếu tố di truyền: Bệnh polyp đại tràng gia đình liên quan tới đột biến của gen APC (Adenomatous polyposis coli), chiếm 1% các ung thư đại tràng. Ngoài ra, HNPCC còn gọi là hội chứng Lynch, liên quan tới gen P53, RAS và DCC. Chiếm 5% trong số các ung thư đại trực tràng.





Người bệnh nhận biết dấu hiệu "tố cáo" ung thư ruột già bởi các triệu chứng

Đau bụng

Đó là triệu chứng sớm nhất, có ở 70 - 80% bệnh nhân ung thư đại tràng. Cơn đau có thể kéo dài, cường độ đau lúc đầu thì ít về sau đau nhiều hơn. Ung thưu đại tràng đến muộn thường có triệu chứng bán tắc ruột: người bệnh đau bụng từng cơn, đôi khi thấy sôi bụng, sau khi trung tiện được thì hết đau (hội chứng Koenig).





Rối loạn tiêu hóa

Thường có ở 60% bệnh nhân ung thư đại tràng, biểu hiện bằng táo bón lỏng, tiêu lỏng hoặc xen kẽ giữa táo bón và tiêu lỏng. Chứng này khiến người bệnh chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu. Dùng thuốc nhuận tràng người bệnh có thể đi tiêu trở lại, nhưng sau đó lại táo bón tiếp tục.

Táo bón là do ung thư làm hẹp lòng ruột, cản trở lưu thông của phân, gây ứ đọng phân. Hiện tượng ứ đọng phân làm tăng quá trình thối rữa và lên men, sinh nhiều hơi, làm bụng chướng đồng thời cũng tăng bài tiết chất nhầy ở ruột, những chất nhầy này sẽ làm tiêu lỏng với phân lẫn chất nhầy và đôi khi có máu.





Cẩn thận với các triệu chưng táo bón, tiêu chảy

Có máu trong phân

Người bệnh đi tiêu, phân thường có máu do chảy máu ở vị trí ung thư (bên phải bị nhiều hơn bên trái).

Xuất huyết ở đại tràng phải phân thường có màu đỏ sẫm, xuất huyết ở đại tràng trái phân có màu đỏ tươi hơn. Phân lẫn máu thường có ít chất nhầy của niêm mạc ruột.

Hiện tượng xuất huyết thường rỉ rả, từng ít một nên lúc đầu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Sau đó do mất máu kéo dài nên làm người bệnh thiếu máu.

Triệu chứng toàn thân



Do các sản phẩm thoái hoá của tổ chức ung thư và các chất trong ruột đã được hấp thụ qua thành ruột vào cơ thể, thường gặp ở ung thư đại tràng phải nhiều hơn ở ung thư đại tràng trái.

Sụt cân: có thể sụt cân từ từ làm người bệnh không chú ý, nhưng cũng có khi sụt cân nhanh (5kg trong 1 tháng), kèm theo các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi.

Thiếu máu: đặc điểm của thiếu máu trong ung thư đại tràng là thiếu máu mà không biểu hiện rõ sự mất máu nên khó phát hiện.

Sốt: khoảng 16%- 18% bệnh nhân ung thư đại tràng có triệu chứng duy nhất là sốt.





Khối u

Gặp ở 60% nhân bệnh ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng phải dễ sờ thấy u hơn ở đại tràng trái. U ở 2 góc phải và trái đại tràng thường khó sờ thấy vì bị che lấp. Khi sờ thấy u của đại tràng thì thường là bệnh đã đến giai đoạn muộn.

Các đối tượng trên 50 tuổi dễ dàng mắc bệnh. Bên canh đó, người có tiểu sử mắc các bệnh viêm nhiễm đại tràng mãn tính như viêm loét đại tràng chảy máu, bệnh Crohn,... nên chú ý đề phòng.

Ung thư đại trực tràng liên hệ đến chế độ ăn - VTC