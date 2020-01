Lợi ích bất ngờ của húng quế với sức khỏe: Từ trị ho, chống viêm đến chữa bệnh tiểu đường...

Húng quế còn có tên gọi khác là rau quế, húng rổi, rau húng, É quế. Có rất nhiều loại húng quế khác nhau như húng quế ngọt, húng quế chanh, húng quế hồi… Chúng chỉ khác nhau đôi chút về hình dáng bên ngoài và mùi vị còn công dụng chữa bệnh là như nhau. Cây có chiều cao trung bình là 0,3m. Thân và lá có màu xanh hoặc tím tùy từng loại. Cây được phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới. Ở một số vùng, người ta trồng húng quế theo một quy mô lớn để lấy nguyên liệu làm tinh dầu, bào chế thành thuốc chữa bệnh hoặc làm chất thơm. Bởi trong húng quế có thành phần tinh dầu khá cao và nhiều yếu tố dinh dưỡng khác nữa, rất tốt cho việc chữa bệnh.

Theo các tài liệu nghiên cứu, trong húng quế có một nguồn dồi dào các chất dinh dưỡng là sắt, canxi, vitamin C, K giúp kháng lại các vị khuẩn có hại trong cơ thể. Vì vậy khi ăn rau húng quế kết hợp với những loại thực phẩm khác giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm lây lan, thêm nữa tăng cường hệ miễn dịch, giúp hệ tiêu hóa của bạn được tốt hơn. Ngoài ra, húng quế còn có tác dụng chữa chứng buồn nôn, rối loạn dạ dày , đầy hơi, khó tiêu…

Theo Đông y , húng quế có vị cay, mùi thơm, có chứa nhiều chất oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa trong cơ thể. Thêm nữa làm giảm đau, chống viêm, lợi tiểu, chữa đau dạ dày. Bạn nên sử dụng tinh dầu húng quế đã được chế biến sẵn và bày bán khá nhiều trên thị trường hiện nay. Hoặc nếu nhà bạn có sẵn húng quế, lấy một lượng vừa phải giã nát, sắc lấy nước uống hàng ngày rất tốt cho cơ thể và đặc trị được các bệnh ở trên. Ngoài ra, tinh dầu húng quế còn rất tốt cho việc chữa các bệnh ngoài da như mẩn ngứa, mề đay… phòng tránh bệnh về xương khớp , bảo vệ gan và ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả.

Chữa sốt và cảm lạnh



Vào mùa mưa, sốt rét và sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng và bùng phát. Tuy nhiên, bạn có thể chống lại nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách đun sôi húng quế (như nấu trà) để lấy nước uống. Trong trường hợp sốt cao, bạn nên sắc lá húng quế với bạch đậu khấu trong nửa lít nước, bỏ thêm chút đường và sữa rồi uống sẽ giúp giảm được nhiệt độ cơ thể. Nước cốt lá húng quếcó tác dụng hạ sốt. Nếu điều trị sốt cho trẻ em, bạn có thể nghiền nát lá húng quế, nhỏ vài giọt vào cốc nước lạnh rồi cho trẻ uống cũng giảm sốt rất hiệu quả. Bạn có thể nhai vài lá húng quế tươi để giảm triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm

Trị ho

Nếu bạn để ý sẽ thấy thành phần của một số thuốc ho thường có húng quế vì loại thảo dược này chữa ho rất hiệu quả. Cách sử dụng lá húng quế để trị ho: cho vài lá húng quế vào ấm nước. Đun sôi lá trong khoảng 8 đến 10 phút. Thêm một ít muối vào. Chờ nguội và dùng ngay.

Nếu bị đau họng do ho quá nhiều, hãy thêm một ít lá húng quế vào ly nước ấm và súc miệng bằng dung dịch này. Tác dụng của húng quế là chống khuẩn, chống viêm nên có hiệu quả trong việc giảm ho. Việc thực hiện các phương pháp trên thường xuyên sẽ giúp bệnh thuyên giảm trong vòng ba tuần. Tuy nhiên, nếu cơn ho vẫn dai dẳng và không dứt, bạn phải gặp bác sĩ để tìm hướng chữa trị khác.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Không chỉ chứa nhiều chất chống oxy hóa , húng quế còn giúp sản xuất ra các chất như caryophyllene, eugenol và methyl eugenol. Đây là những chất có tác dụng giúp các tế bào dự trữ insulin hoạt động bình thường. Nhờ vậy có thể tăng khả năng nhạy cảm với insulin và điều trị tiểu đường hiệu quả.

Chống khuẩn

Tác dụng của húng quế trong việc chống lại các vi khuẩn và nấm có hại là rất tốt. Việc ăn loại rau này thường xuyên giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại sự tăng trưởng của vi khuẩn. Chiết xuất từ dầu húng quế cũng có khả năng kháng sinh đối với các loại vi khuẩn khác nhau.





Giảm đau đầu, chống trầm cảm

Húng quế có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau đầu và các vấn đề do áp lực tâm lý gây ra như trầm cảm , tiền đình. Bởi lẽ nó có thể làm dịu thần kinh và điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu, giúp loại bỏ các căng thẳng. Bạn có thể xông hơi bằng tinh dầu húng quế thường xuyên để giảm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,...đồng thời giúp bạn cảm thấy sảng khoái và rất nhẹ nhõm.

Chống viêm

Thành phần có tên gọi là Eugenol trong tinh dầu húng quế được đã được chứng minh tác dụng trong việc ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme trong quá trình viêm nhiễm là cyclooxygenase (COX). Do đó, húng quế có thể đồng thời làm giảm các triệu chứng viêm sưng và đem lại lợi ích cho bệnh nhân viêm khớp . Tác dụng của húng quế trong việc điều trị viêm sưng vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà khoa học. Song một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuy húng quế hoạt động kém hiệu quả hơn ibuprofen và aspirin nhưng lại không gây bất cứ tác dụng phụ nào cho người bệnh.

Điều trị nhức đầu

Húng quế còn có công dụng chữa chứng đau đầu và đau tiền đình. Hầu hết mọi người thường uống thuốc giảm đau để làm giảm hai triệu chứng bệnh trên nhưng không biết rằng những loại thuốc này có thể gây ra nhiều phản ứng phụ nghiêm trọng. Vì thế, sử dụng húng quế là một phương pháp đánh tan các cơn đau đầu an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng tinh dầu húng quế thường xuyên sẽ giúp bạn có được tinh thần sảng khoái cùng cơ thể khoẻ mạnh. Vì vậy, loại rau này rất có ích cho việc chữa trị các chứng đau đầu, căng thẳng, những vấn đề có liên quan đến áp lực tâm lý.

Xông hơi bằng tinh dầu húng quế cũng là một cách hiệu quả trong việc chữa đau đầu kèm theo các triệu chứng khó chịu khác như buồn nôn, nôn, chóng mặt. Đặc biệt là đau đầu do viêm tắc đường hô hấp, đau đầu do viêm xoang… Bạn có thể thư giãn bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu húng quế vào một bát nước ấm khoảng 30-40 độ C. Bạn hãy dùng một miếng vải hoặc gạc để che phủ lên đầu, đặt bát nước gần mặt để có thể hít thở một cách dễ dàng hơi nước trong vòng 15-30 phút.

Chữa bệnh sỏi thận

Chính vì có tác dụng lợi tiểu nên húng quế sẽ giúp thận khử các chất độc. Chúng làm giảm axit uric trong máu và làm sạch thận. Để tác dụng của rau húng quế có thể phát huy tối đa khi chữa bệnh sỏi thận thì bạn nên uống nước lá húng quế với mật ong mỗi ngày, liên tục trong 6 tháng. Hỗn hợp này sẽ làm phân hủy sỏi trong thận và đào thải chúng ra ngoài.

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Lá húng quế giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Ăn sống lá có thể tăng cường các chức năng miễn dịch của cơ thể và tăng mức kháng thể lên đến 20%. Hỗn hợp mật ong và húng quế rất tốt, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, rau húng quế còn mang lại nhiều lợi ích cho bà bầu và trẻ em nếu dùng với lượng vừa phải.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Húng quế có khả năng kích thích tiêu hóa . Nếu bạn dùng rau húng quế trong bữa cơm thì đây sẽ là thực phẩm thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Ngoài ra còn loại bỏ các chứng khó tiêu, buồn nôn do rối loạn dạ dày.

Điều trị sâu răng và hơi thở có mùi

Vốn là rau thơm họ nhà bạc hà nên húng quế còn có khả năng ngăn ngừa sâu răng và giúp cho hơi thở thơm tho hơn. Chỉ cần nhai lá húng quế hoặc súc miệng bằng nước húng quế hằng ngày là bạn không cần phải lo lắng về vấn đề hơi thở nữa rồi.

Ngăn ngừa ung thư

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy quế có tác dụng khống chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu. Ngoài ra, chất xơ và canxi trong quế giúp loại bỏ các dịch mật thừa, ngăn ngừa những ảnh hưởng không tốt với tế bào ruột, từ đó giảm nguy cơ ung thư ruột kết.





Hỗ trợ người muốn cai thuốc lá

Rau húng quế là thảo dược thuộc họ bạc hà có tác dụng làm mát cổ họng sẽ giúp người hút thuốc kiểm soát, cắt cơn thèm từ đó có thể cai thuốc lá thành công. Cách áp dụng rất đơn giản, luôn mang theo một ít lá húng quế, mỗi khi có cảm giác thèm chỉ cần mang ra nhai.

Tốt với sinh lý nam

Rau húng được nghiên cứu kĩ lưỡng trong những năm gần đây, các nhà khoa học thấy rằng loại rau này có thể kháng được những vi khuẩn nguy hiểm như Escherichia coli, Staphylococcus, Cũng chính vì vậy mà rau húng được tận dụng để điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm. Với sinh lý nam, rau húng cung cấp những thành phần cần thiết như sắt, vitamin C và các nguyên tố vi lượng khác. Chúng để tác động tích cực đến quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể chuyển hóa những thành phần cần thiết thành tinh dịch và testosterone.

