Bài thuốc chữa bệnh từ cây me đất hoa vàng

Theo dân gian, cây me đất hoa vàng có vị chua, tính lạnh có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lượng huyết, tán ứ, tiêu thũng, giải độc.

Me đất hoa vàng là loại phổ biến. Nó được biết đến với giá trị dược liệu cao. Tên gọi khác của nó là cây ba chìa, tam diệp toan hoặc tam tương thảo. Phạm vi bài viết dưới đây chỉ giới thiệu về đặc điểm sinh học, công dụng, giá trị dược liệu và những thông tin khác liên quan đến cây me đất hoa vàng.

Theo y học cổ truyền , chua me đất hoa vàng có vị chua, tính mát; có tác dụng giải nhiệt, kháng sinh, tiêu viêm, làm dịu, làm hạ huyết áp và lợi tiêu hoá. Đây là loại cây thảo, sống nhiều năm, mọc bò sát đất. Thân mảnh, thường có màu đỏ nhạt, hơi có lông. Lá có cuống dài mang 3 lá chét mỏng hình tim. Hoa mọc thành tán gồm 2-3 hoa, có khi 4 hoa màu vàng. Quả nang thuôn dài, khi chín mở bằng 5 van, tung hạt đi xa. Hạt hình trứng, màu nâu thẫm, dẹt, có bướu.

Các bài thuốc từ cây me đất

Cây me đất có thể dùng riêng lẻ trong điều trị một số vấn đề về Sức Khỏe hoặc kết hợp cùng các loại thảo dược khác. Thực tế, có rất nhiều bài thuốc được truyền miệng trong dân gian về công dụng của me đất. Tuy nhiên, có nhiều cách dùng trong số đó chưa được khoa học kiểm chứng. Dưới đây là các công dụng của loại cây này được ghi chép lại và đã được chứng minh trong thực tế về hiệu quả và độ an toàn.

Trị viêm họng bằng cách nhai me đất với muối hạt: Bạn cần 50g me đất với 2g muối hạt. Me đất còn tươi sau khi rửa sạch và chờ ráo nước thì nhai với một ít muối. Nuốt từ từ nước cốt và bã của cây.

Uống nước cốt me đất chữa sốt cao: Giã nát một nắm lá me đất ở dạng tươi. Cho vào đó một chút nước rồi vắt lấy nước cốt uống sẽ có tác dụng hạ sốt nhanh chóng.

Me đất kết hợp cùng với một số vị thuốc khác chữa ho: Nếu tình trạng ho do nắng nóng (thử nhiệt), bài thuốc sẽ gồm các thành phần như sau: me đất và rau má (mỗi loại 40g); lá xương sông và cỏ gà (mỗi loại 20g). Lưu ý dùng các vị thuốc ở dạng tươi. Sau khi rửa sạch thì giã nát hỗn hợp các thảo dược và chắt lấy nước. Cho vào đó 1 thìa nhỏ đường rồi mang đi đun sôi. Thuốc sau khi chế biến chia thành 3 lần và uống hết trong ngày.

Trường hợp ho gà, bạn sẽ dùng 10g me đất kết hợp với các vị thuốc gồm: 12g rễ chanh, lá hẹ và lá xương sông (mỗi loại 8g); 5g hạt mướp đắng và 2g phèn phi. Tất cả các nguyên liệu dùng ở dạng khô. Mang hỗn hợp này sắc với 1 lít nước. Đến khi nước sắc còn 100ml là có thể dùng được. Để dễ uống hơn, bạn có thể cho vào đó một ít đường.

Cách dùng me đất chữa tăng huyết áp: Nguyên liệu cho 1 thang thuốc sắc uống 1 ngày gồm: 30g me đất, 15g cúc hoa vàng và 10g hạ khô thảo. Các vị thuốc dùng dạng khô, sắc với 1 lít nước cho đến khi nước sắc lại còn khoảng 1 chén là có thể dùng được.

Chữa viêm gan chỉ với cây me đất: Mỗi ngày bạn dùng 30g me đất dạng tươi sắc lấy nước uống. Lượng nước này nên chia thành nhiều lần uống và dùng hết trong ngày. Ngoài tác dụng cải thiện tình trạng viêm gan, bài thuốc này còn góp phần tăng hiệu quả điều trị bệnh vàng da.

Thanh nhiệt và chữa tình trạng đại, tiểu tiện không thông với me đất: Ngoài me đất, bạn cần thêm cây mã đề. Mỗi thứ 20g ở dạng tươi. Sau khi rửa sạch thì giã nát và thêm vào đó một chút đường. Vắt lấy nước cốt để uống.

Cách chữa sưng khớp do chấn thương với me đất: Bạn hái một nắm lá me đất giã nát rồi chưng nóng. Dùng vải hoặc băng gạc y tế bọc nó lại rồi chườm vào vị trí bị sưng.

Chữa sốt cao, trằn trọc khát nước: Chua me đất hoa vàng một nắm, rửa sạch, giã nát, chế nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt chia ra uống dần.

Trị ho gà: Hái 10 gram cây me đất hoa vàng, 2 gram phèn phi, 12 gram rễ chanh, 5 gram hạt mướp đắng, 8 gram lá hẹ và 8 gram lá xương sông. Tất cả các vị thuốc rửa sạch và sắc lấy nước đặc. Mỗi lần uống thêm một ít đường để dễ uống hơn.





Điều trị viêm xoang: Me đất cũng là một trong những loại cây cỏ chữa viêm xoang được sử dụng từ xa xưa. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra trong cây me đất có chứa lượng lớn vitamin C, vitamin nhóm B như B1, B2 và caroten, acid oxalat, acid oxalic, kali. Đây đều là những hoạt chất có tác dụng chống viêm, sát khuẩn giúp nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ đẩy lùi bệnh viêm xoang.

Sử dụng một nắm lá me đất rửa sạch. Sau đó, giã nhuyễn chung với một vài hạt muối và vắt lấy nước cốt. Dùng bông thấm nước cốt thoa lên mũi bị viêm hoặc nhỏ trực tiếp. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá me đất nấu canh ăn giúp tác động vào bên trong và hỗ trợ điều trị bệnh khá tốt.

Lưu ý khi dùng me đất làm dược liệu

Tính vị và thành phần hóa học của cây me đất không gây độc cho con người. Tuy nhiên, nếu dùng số lượng lớn loại cây này trong một thời gian có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng axit oxalic trong me đất khá cao. Nếu bạn dùng quá nhiều có thể gây sỏi thận trong bàng quang. Nói cách khác, người bị tình trạng này nên hạn chế dùng me đất.

Đối với phụ nữ mang thai , các tác động của me đất vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Tuy nhiên, một vài giả thuyết cho rằng nó không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Bạn nên thận trọng khi dùng cây này cho phụ nữ đang mang thai

Nguyễn Dung (t/h)