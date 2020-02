Bất ngờ công dụng phòng chữa bệnh tuyệt vời của củ cải đỏ, ai không biết quá 'phí của trời'

Củ cải đỏ (Radish) là một trong những loại rau phổ biến ở các nước châu Âu, nhưng gần đây đã bắt đầu được di nhập về Việt Nam và các nước châu Á khác. Nó được sử dụng trong các công thức salad, kimchi hay dưa muối, và đôi khi được ép lấy nước vì có vị ngọt mát. Hầu hết các bộ phận của củ cải đỏ, bao gồm lá, rễ củ, hoa và hạt đều có thể được chế biến thành các món ăn và có tác dụng trong hỗ trợ và đều trị các loại bệnh đơn giản.

Củ cải đỏ còn có tên là củ cải đường. Chúng thường bị nhầm lẫn với củ dền bởi màu sắc bên ngoài và hình dáng. Tuy nhiên chúng thực chất hoàn toàn khác với củ dền. Củ dền có màu sẫm hơn từ trong lần ngoài, củ cải đỏ thì lại có vỏ sáng, màu đỏ đôi khi màu đỏ tím, hình quả châu, bên trong màu trắng, và vị cũng khác. Chúng thường được làm salad hoặc chế biến thành món chín như canh, xào,… Nấu canh bằng chúng sẽ tạo ra nước ngọt tự nhiên và mùi thơm. Bên cạnh các tác dụng trong đời sống thì chúng cũng rất tốt cho sức khỏe

Tác dụng của củ cải đỏ

Củ cải đỏ là một loại thực phẩm chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ khu chợ cũng như siêu thị có bán thực phẩm nào. Nhiều người vẫn sử dụng củ cải đỏ để chế biến thức ăn. Nhưng đảm bảo rằng chẳng mấy người biết về những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho Sức Khỏe của con người.

Giảm nguy cơ ung thư

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu do Nutritionoffers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ ​​rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

Điều chỉnh huyết áp

Đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng “hạ huyết áp” ở những người bị tăng huyết áp đáng kể

Tăng cường hệ miễn dịch



Tuyệt vời hơn, các vitamin và chất dinh dưỡng trong củ cải đỏ đã được chứng minh giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng. Dưỡng chất trong loại củ này giúp kích thích sự ôxy hóa của các tế bào và kích thích sự sản sinh ra những tế bào máu mới. Với những người bị thiếu máu, củ cải đỏ là một trong những thực phẩm nên được ưu tiên. Nước củ cải đỏ giúp tăng cường sức chịu đựng bằng cách bổ sung năng lượng cho các múi cơ. Các nhà khoa học phát hiện nước uống củ cải đỏ nhân gấp đôi lượng nitrate trong máu tình nguyện viên, giảm được tình trạng cơ bắp sử dụng năng lượng của chính mình, giúp cơ làm việc hiệu quả hơn và giúp giảm sự hấp thu ôxy của chúng.

Củ cải giúp tăng cường bài độc

Đây là một món rau có lợi cho gan và dạ dày , vì nó có tác dụng như một chất giải độc mạnh mẽ. Chất xơ có trong củ cải cùng những chất chống oxy hóa giúp làm sạch máu, loại bỏ các chất độc và cuốn trôi những chất bài tiết trong đường tiêu hóa. Củ cải còn làm giảm sự hủy hoại các tế bào máu đỏ, xảy ra ở bệnh nhân mắc bệnh vàng da bằng cách tăng cường nguồn cung cấp oxy mới cho máu. Cả củ cải và lá xanh của nó đều mang đặc tính quý báu này.

Chống lại bệnh trĩ

Do phần lớn khối lượng của củ cải đỏ là chất xơ và nước, nó hoạt động như một chiếc máy “quét” toàn bộ những thứ lưu lại trong đường ruột, đồng thời giúp làm mềm phân, giải quyết nhanh gọn các triệu chứng táo bón.Nước ép củ cải đỏ làm dịu hệ tiêu hóa và bài tiết, do đó cũng giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh trĩ

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất



Củ cải đỏ chứa rất nhiều vitamin C và chất sắt vốn là các thành phần rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Chúng đều là thành phần thiết yếu cho sức khỏe và không ít người rất khó khăn để hấp thụ đủ chất sắt cho cơ thể. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta vitamin C trong củ cải đỏ và chính loại vitamin này giúp tăng lượng chất sắt được hấp thụ. Một điều thú vị là lá của củ cải đỏ non có chứa nhiều chất sắt hơn cải bó xôi. Bên cạnh đó, củ cải đỏ có chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất khác nữa như axít folic, phốt pho, magiê và B6.

Giúp gan khỏe mạnh



Sắc tố màu beta cyanin trong củ cải đỏ có thể giúp gan giải độc, tạo hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu bằng việc loại bỏ các độc tố trong gan và chống sự hình thành các lớp mỡ.

Chống đột quỵ và ngừa bệnh đau tim

Nước củ cải đỏ đã được chứng minh là giúp giảm cao huyết áp. Nó có tác dụng đối với 25% dân số thế giới trong độ tuổi trưởng thành và là một nhân tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và bệnh đột quỵ. Mỗi ngày uống 500ml nước ép củ cải đỏ thì sau 24 giờ sẽ có tác dụng giảm cao huyết áp rất tốt.

Củ cải đỏ giúp bạn tươi trẻ hơn



Củ cải đỏ chứa hợp chất betaine giúp thúc đẩy sự sản sinh ra chất serotonin (chất tạo hưng phấn) tự nhiên cho cơ thể. Theo nghĩa đen, ăn củ cải đỏ (tươi) khiến tâm trạng bạn sảng khoái, dễ tươi cười. Chất betaine cũng rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch.