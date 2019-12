Bấm huyệt Bách Hội kích thích thần kinh giảm mệt mỏi, chữa mất ngủ

Huyệt Bách Hội có một mối liên quan mật thiết tới các kinh lạc trong cơ thể, điều này sớm đã được ghi chép trong Sử Ký. Huyệt Bách Hội có một bí mật vô cùng quan trọng, nó là một trong những huyệt vị khai mở hai mạch Nhâm và Đốc của cơ thể, kết hợp cùng với huyệt Hội âm là một tổ hợp vô cùng mạnh mẽ.

Huyệt Bách Hội là huyệt Thiên môn của cơ thể, huyệt thuộc về Đốc mạch, được coi là phần dương của cơ thể, trên tiếp xúc với thiên khí. Huyệt Hội âm là nơi gặp gỡ của các kinh âm, dưới tiếp xúc với địa khí vì vậy gọi là Hội âm, là Hội = họp lại. Âm ý chỉ bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn. Huyệt nằm ở giữa bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn, được coi là phần âm của cơ thể và cũng là nơi khởi đầu của mạch Xung, Nhâm và Đốc, hai huyệt vị Bách Hội và Hội âm này tương hỗ cùng phối hợp bổ trợ cho nhau cùng tồn tại, đây là hai huyệt vị ở trên hai mạch Nhâm và Đốc quản lý giúp cho chân khí trong cơ thể được vận chuyển một cách bình thường, duy trì sự cân bằng khí huyết âm dương trong cơ thể.

Huyệt Bách Hội nằm ở vị trí nào? Bách hội nằm ở đỉnh đầu, là điểm gặp nhau của hai đường vuông góc: Một đường đi ngang qua đỉnh vành tai (xác định bằng cách gấp hai vành tai về phía trước) và một đường dọc qua giữa đầu, khi sờ sẽ thấy một khe xương lõm xuống, ấn có cảm giác tức nặng. Có một cách tự xác định khá đơn giản: Đầu tiên, cắm hai ngón tay cái vào trong hai lỗ tai, các ngón còn lại xoè ra, ngón tay giữa của hai bàn tay vươn thẳng về phía đỉnh đầu. Sau đó, các ngón ôm chặt lấy đầu, hai đầu ngón tay giữa của hai bàn tay chạm nhau ở đâu thì đó chính là vị trí của huyệt bách hội.

Tác dụng điều trị bệnh của huyệt Bách Hội

Bách hội là một trong 28 huyệt của mạch đốc, một kinh mạch hết sức quan trọng chạy dọc cột sống lên đầu có tác dụng điều chỉnh và làm phấn chấn dương khí toàn thân. Đặc biệt, bách hội còn là nơi hội tụ của tất cả các kinh dương và cũng là chỗ gặp nhau của kinh can và mạch đốc. “Bách” có nghĩa là một trăm ý nói nhiều về số lượng ; “hội” có nghĩa là nơi tụ hội của tất cả các kinh dương, của ngũ tạng, lục phủ…

Công dụng chính của huyệt này là bình can tức phong, tỉnh thần tô quyết, thăng dương cử khí thường được dùng để chữa các chứng bệnh như đau đầu, ngạt mũi, sa trực tràng, sa tử cung, trúng phong, điên cuồng, hay quên, ù tai, hoa mắt, mất ngủ , tim đập hồi hộp…

Hơn nữa, bách hội là một huyệt vị hàm chứa khá nhiều tiềm năng trong phòng chống bệnh tật, đặc biệt là các bệnh lý có liên quan đến hệ thống thần kinh. Những kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, việc tác động lên huyệt vị này bằng các phương thức khác nhau như day bấm, châm cứu, thuỷ châm, điện châm… có ảnh hưởng rõ rệt đến lưu huyết não theo hướng có lợi: Biên độ các sóng tăng, giảm trương lực mạch máu, tăng tính đàn hồi thành mạch, tăng lưu lượng tuần hoàn não. Đối với điện não đồ, sự tác động lên huyệt bách hội có khả năng làm tăng chỉ số và biên độ sóng α, làm giảm chỉ số sóng điều trị và các sóng chậm khác.

Ngoài ra, người ta còn nhận thấy châm cứu và day bấm huyệt vị này còn có khả năng trấn tĩnh, làm tăng trí nhớ, chống phù não và cải thiện tình trạng rối loạn hành vi. Về mặt nghiên cứu lâm sàng, chỉ bằng sự tác động hợp lý lên huyệt bách hội đơn thuần các nhà y học cổ truyền đã chữa được khá nhiều chứng bệnh như huyết áp thấp nguyên phát, rối loạn tiền đình, di chứng bại liệt do rối loạn tuần hoàn não, câm do rối loạn thần kinh chức năng, tiểu tiện mất tự chủ do rối loạn thần kinh trung ương, suy nhược thần kinh, đau lưng cấp tính, đái dầm ở trẻ em…