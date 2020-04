Giải mã loại củ bình dân giúp một thị trấn trở thành 'quê hương trường thọ'

Ăn khoai môn hàng ngày

Thị trấn Ba Mã, thành phố Hà Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được Hiệp hội quốc tế về Y học tự nhiên công nhận là "vùng đất trường thọ" của thế giới vào năm 1991. Huang Li, người đứng đầu Văn phòng Người cao tuổi của Cục Dân sự ở Ba Mã thông tin: “Hiện tại, có 4.082 người cao tuổi từ 80 đến 89 tuổi ở huyện và 666 người từ 90 đến 99 tuổi”.

Chính bởi điều đặc biệt này mà ngày càng có nhiều khách du lịch chọn đến Ba Mã mỗi năm, chỉ để tìm ra bí mật sống lâu của người dân nơi đây và thậm chí họ muốn gặp người dân và hy vọng được những người sống lâu này chúc phúc. Trong đó, Bà Huang Guome, năm nay 107 tuổi đang sống cùng với 5 thế hệ chia sẻ có một món ăn mà bà Huang luôn ăn mỗi ngày trong suốt gần 1 thế kỷ, đó chính là khoai môn.

Người dân tại thị trấn Ba Mã tuổi cao nhưng trí tuệ minh mẫn

Theo đó, khoai môn là một trong những thực phẩm có tác dụng điều hòa khí huyết ở lá lách và tăng cường chức năng tiêu hóa cho dạ dày . Mặc dù khoai môn chứa nhiều tinh bột, nhưng nó chứa 2 loại carbohydrate có lợi trong việc quản lý lượng đường trong máu: chất xơ và tinh bột kháng. 2 loại carbohydrate này con người không thể tiêu hóa. Cơ thể không tiêu hóa hoặc hấp thụ chất xơ và tinh bột kháng, vì vậy chúng vẫn còn trong ruột. Khi đến đại tràng, chúng trở thành thức ăn cho vi khuẩn trong ruột và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt.

Bên cạnh đó, khoai môn có tác dụng làm tan đờm, tốt cho phổi, loại bỏ độc tốt ra khỏi cơ thể. Hơn thế, nó còn chứa một loại protein chất nhầy, cơ thể sau khi hấp thụ sẽ tạo ra các globulin miễn dịch, hoặc globulin kháng thể, giúp cải thiện sức đề kháng rất tốt. Ngoài ra, các dưỡng chất trong khoai môn rất tốt cho máu, có thể ngăn ngừa các cục máu đông nhỏ và cải thiện tốc độ lưu thông máu. Hàm lượng magiê dồi dào trong khoai môn giúp thúc đẩy sự hấp thụ canxi trong cơ thể.

Đồng thời, hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng trong khoai môn có thể làm tăng cảm giác no, giảm lượng calo tổng thể và tăng đốt cháy chất béo, có khả năng dẫn đến giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể. Nó cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ các loại carbs khác, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.

Khoai môn được chứng minh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe

Mỗi củ khoai môn (132gr) chứa 6gr chất xơ, gấp 2 lần so với khoai tây với cùng trọng lượng. Tinh bột kháng cũng giúp làm giảm cholesterol, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Khoai môn có chứa các hợp chất từ ​​thực vật gọi là polyphenol, có nhiều lợi ích Sức Khỏe , bao gồm cả khả năng giảm nguy cơ ung thư. Polyphenol chính được tìm thấy trong khoai môn là quercetin, cũng tồn tại một lượng lớn trong hành, táo và trà. Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đã phát hiện ra rằng quercetin có thể kích hoạt sự chết tế bào ung thư và làm chậm sự phát triển của một số loại ung thư. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương quá mức có liên quan đến ung thư.

Ngoài thói quen ăn khoai môn hàng ngày, người dân ở thị trấn Ba Mã cũng tiết lộ thêm về những bí quyết giúp họ có được tuổi thọ cao.

Cũng tại thị trấn Ba Mã, thành phố Hà Châu, một gia đình 5 thế hệ với người ít tuổi nhất là 51 tuổi và cao tuổi nhất là 104; một gia đình là cặp vợ chồng trên 100 tuổi. Tất cả những người cao tuổi sống trong 2 gia đình này dù tuổi tác cao nhưng mắt vẫn tinh tường, có thể xâu kim, không bệnh tật, ăn ngon ngủ tốt.

Những người lớn tuổi này chia sẻ họ thật sự không có bí quyết gì đặc biệt mà chỉ ăn uống đơn giản, ít ăn thịt, 1 tuần chỉ 1 bữa thịt. Ngoài ra, họ thường ăn các thực phẩm ít béo, ít muối, giàu vitamin và chất xơ như củ sen, nấm… Nghiên cứu của Trường đại học Harvard cho thấy, huyết áp trung bình của người ăn chay giảm rõ rệt so với những người ăn thịt; nồng độ cholesterol trong máu của người ăn thịt cao gấp nhiều lần so với người ăn chay và là nguyên nhân chính của chứng vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột qụy. Ngoài ra, ăn quá nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận, tiểu đường, gút, béo phì thậm chí cả ung thư.

Bí quyết sống thọ khác đến từ chế độ ăn đơn giản, ít thịt

Một số nhà nghiên cứu nói rằng, không khí ở Ba Mã rất tốt vì ai đó đã phát hiện ra rằng vùng đất kho báu này rất giàu "các ion âm" giúp duy trì tuổi thọ. Theo đó, ion âm có tác dụng lọc và khử mùi khó chịu, loại bỏ bớt các loại bụi siêu nhỏ và các chất rắn lơ lửng trong không khí. Chính vì vậy, bầu không khí giàu ion âm tại thị trấn Ba Mã có lợi ích trực tiếp đối với sức khỏe con người; hệ thống huyết dịch; hệ thống thần kinh; hệ thống huyết quản; hệ thống hô hấp; quá trình tái tạo tế bào…. Đó là nhà trị liệu tự nhiên của người dân ở Ba Mã.

Người dân địa phương cho biết thêm, họ thường dùng nước suối ở đây vì nó rất sạch, hoàn toàn tự nhiên. Nguồn nước ở đây giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Những thứ này có ảnh hưởng rất lớn đến các tế bào của cơ thể con người.

