Y học cổ truyền không chỉ chữa trị các bệnh mạn tính mà còn hỗ trợ điều trị, điều trị các bệnh cấp tính, bệnh do virus gây ra, vì thế Bộ Y tế yêu cầu dùng thuốc và các phương pháp YHCT trong phòng chống Covid-19.

Bộ Y tế mới đâyđã ban hành Công văn 1306/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền.

Trong công văn Bộ Y tế nhấn mạnh, để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, đồng thời phát huy thế mạnh của y học cổ truyền trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SAR-Cov-2 gây ra.

Cụ thể, lựa chọn thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2 ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT.

Tác dụng của y học cổ truyền trong phòng, chống dịch Covid-19

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2. Đồng thời, đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2.

Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế hết sức ý nghĩa nhất là trong bối cảnh thế giới cũng như Việt Nam chưa tìm ra phương thuốc đặc trị Covid-19, phối hợp Đông – Tây y trong điều trị Covid-19 là cần thiết.

Khẳng định điểm mạnh của y học cổ truyền trong điều trị bệnh cấp tích, bệnh dịch do virus, tại Tọa đàm, giao lưu trực tuyến: “Vận dụng Y học cổ truyền trong phòng chống dịch bệnh do virus”, PGS. TS. Hồ Bá Do - Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cho biết, y học cổ truyền là phương pháp hỗ trợ điều trị hoặc điều trị các bệnh cấp tính và mạn tính, chữa được các bệnh mạn tính và cấp tính.

PGS. TS. Hồ Bá Do - Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam

Theo PGS.TS Hồ Bá Do, trước khi có Tây y (200 năm nay) thì y học cổ truyền đã có hàng nghìn năm, từ khi có mặt của con nguời ở mỗi Quốc gia. Như vậy, YHCT đã có ở VIệt Nam 4000 năm nên càng không thể nói y học cổ truyền không điều trị được các bệnh mạn tính.

“Các thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh do Virus đường hô hấp nói chung và do dịch Covid-19 nói riêng là điều hết sức cần thiết vì bệnh này hiện nay chưa có thuốc kháng điều trị virus đặc hiệu. Cũng còn lâu mới có vac-xin phòng bệnh. Hầu hết bệnh tật của con người mắc nhẹ hay mắc nặng quyết định bởi sự chống dỡ cơ quan miễn dịch của cơ thể.

Trong khi đó phương pháp y học cổ truyền đối với các tác nhân do virus đường hô hấp (ôn bệnh, ôn dịch) luôn đề cập tác động nâng cao sức đề kháng của cơ thể (chính khí) chính khí mạnh, tà khí (vi khuẩn, virus) không nhập được”, PGS Trần Bá Do nói.

Chung quan điểm, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện Trưởng Viện Y Học ứng dụng Việt Nam cho hay, Tây y hiện chưa có thuốc đặc hiệu để chữa bệnh do SARs Cov2. Một số thuốc có được khuyến nghị sử dụng theo từng nước và Bộ Y tế Việt Nam cũng vừa đưa ra một khuyến nghị sử dụng.

Ví dụ, có thể sử dụng các loại trị viêm gan do virus của viêm gan hoặc HIV, với cơ chế ức chế virus nhân lên hoặc phát triển trong cơ thể. Một số loại khác cũng để hỗ trợ gan, thận, tim phổi, miễn dịch nói chung. Khi bệnh nhân nặng, có những máy thở hỗ trợ tim, lọc máu…

Tuy y học cổ truyền không có được điểm mạnh như Tây y nhưng Đông y có những điểm mạnh riêng. Đông y có những bài thuốc kìm hãm phát triển vi khuẩn tại chỗ. Ví dụ những bài thuốc sát trùng, kìm hãm sự phát triển tại họng, đường tiêu hóa, đường hô hấp. Một số bài thuốc để tăng cường sức khỏe miễn dịch chung. Tác dụng của những bài thuốc Đông y thường chậm, nhưng chắc trong việc nâng cao tình trạng Sức Khỏe chung, đặc biệt trong giai đoạn nhẹ hoặc giai đoạn phục hồi bệnh.

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện Trưởng Viện Y Học ứng dụng Việt Nam

Theo TS. Lương y Phùng Tuấn Giang – Chủ nhiệm nhà thuốc Thọ Xuân Đường tại Trung Quốc, 85% số lượng bệnh nhân bị dương tính Corona-19 được phối hợp y học cổ truyền trong điều trị và những trường hợp này đều cho những kết quả rất tốt.

Nhiều công trình nghiên cứu tại Trung Quốc và nhiều bài thuốc của Trung Quốc đã vào cuộc. Chính vì vậy, tại Vũ Hán và các tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Khi Italia bị dịch bệnh mất kiểm soát, họ đã nhờ các chuyên gia y tế của TQ sang. Các chuyên gia của Trung Quốc cũng tư vấn cho Italia về việc sử dụng thảo dược trong điều trị. Hiện nay, nhiều công ty của Ý đã nhập những thảo dược này để phối hợp với Tây Y trong kiểm soát dịch bệnh tại Ý.

Cũng liên quan việc sử dụng Đông y điều trị Covid-19, South China Morning Post mới đây thông tin, đầu tháng 2/2020 xuất hiện 2 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện, trong 3 ngày tiếp theo, 3 người khác được xuất viện tại Hà Bích, tỉnh Hà Nam, giáp phía nam Hồ Bắc, cùng 2 người khác ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây là những bệnh nhân đầu tiên ở các thành phố ngoài Hồ Bắc đã bình phục hoàn toàn sau khi nhiễm virus corona. Điều đặc biệt là họ được điều trị kết hợp giữa thuốc Tây và thảo dược.

Điều đó chứng tỏ các vị thảo mộc trong bài thuốc y học cổ truyền có tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị các chứng viêm nhiễm do vi khuẩn, virus.

Kể từ khi dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc vào năm 2002-2003, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tiến hành cuộc điều tra về tác dụng của thảo dược. Ở Trung Quốc, nơi có khoảng một nửa số bệnh nhân được điều trị bằng thảo dược. Các bác sĩ báo cáo rằng liệu pháp kết hợp Đông – Tây y làm giảm đáng kể mức độ nghiệm trọng của các triệu chứng, giảm tỷ lệ tử vong và tác dụng phụ.

Một nghiên cứu của Đại học Hong Kong liên quan đến các bệnh nhân địa phương, cũng đề xuất phương pháp điều trị bằng thảo dược như một biện pháp phòng ngừa SARS an toàn, hiệu quả và chi phí phải chăng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-Cov-2 gây ra đang trở thành nỗi lo ngại của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Tất cả các nguồn lực xã hội đang tập trung để dập tắt đại dịch này. Việc sử dụng y học cổ truyền trong điều trị, hỗ trợ điều trị dịch Covid-19 gây ra cho Sức Khỏe con người là điều cần thiết.

Hoàng Lâm