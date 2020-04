Mặt nạ dưỡng da từ quả bơ chưa lúc nào hết “sốt”, liệu công dụng có thật sự “thần thánh”?

Tác dụng của mặt nạ bơ

Bơ là loại quả giàu dưỡng chất, có lợi cho cả Sức Khỏe và làn da. Cụ thể, thành phần của quả bơ có chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, bao gồm axit amin; vitamin (A, B, C, E, K…); các khoáng chất (kali, phốt pho)…

Phái đẹp đã tận dụng điều này để làm mặt nạ dưỡng da hàng ngày. Theo nghiên cứu, khả năng bảo vệ các axit béo chống lại sự oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào da, giúp làn da được tươi trẻ và săn chắc. Bên cạnh đó, mặt nạ bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, kích thích sự phát triển của tế bào mới, tăng sinh collagen cho da. Tái tạo và giữ ẩm cho da, làm giảm tình rạng da bị khô ráp, sần sùi, bong tróc, trả lại làn da mềm mại, mịn màng.

Các dưỡng chất có trong quả bơ tác động vào các hắc sắc tố, mờ dần các vết thâm sẹo do mụn. Hơn nữa, các dưỡng chất này khiến bơ có khả năng loại bỏ bớt các chất bã nhờn bám sâu trong lỗ chân lông và ngăn mụn hình thành hiệu quả.

Với các lý do trên đây, quả thực, bơ sẽ là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để làm mặt nạ dưỡng trắng, cấp ẩm cho làn da tuyệt vời.

Có nên đắp mặt nạ bơ thường xuyên?

Dựa vào bảng thành phần, bạn cũng có thể thấy quả bơ lành tính, ít có khả năng gây kích ứng cho da. Tuy nhiên, không có nghĩa việc sử dụng liên tục sẽ mang đến hiệu quả tối đa.

Da con người ó kết cấu, cơ chế đặc biệt và việc hấp thụ dưỡng chất cũng chỉ ở một giới hạn nhất định. Khi lạm dụng các nguyên liệu làm đẹp , dù là nguyên liệu tự nhiên có thể gây ra hàng loạt các vấn đề trên da. Bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ bơ khoảng 2-3 lần/tuần. Sử dụng quá thường xuyên khiến da khó hấp thụ dưỡng chất, khiến lỗ chân lông bị bí, dễ gây hình thành mụn.

Mặt nạ bơ cho da khô

Để tăng thêm hiệu quả dưỡng da, cũng như phù hợp với nhiều loại da khác nhau, bạn có thể kết hợp bơ cùng các nguyên liệu tự nhiên khác. Để làm mặt nạ cho da khô, bạn trộn đều ½ trái bơ chín, 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất và 1 muỗng cà phê dầu oliu (dầu dừa). Làm sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp lên da, giữ nguyên khoảng 20-25 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Với da thường, bạn chỉ trộn đều ¼ trái bơ chín với 2 muỗng cà phê sữa tươi hoặc sữa chua không đường. Áp dụng mặt nạ dưỡng da này 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy làn da trở nên căng mịn, tươi tắn rạng ngời.

Với làn da nhạy cảm , bạn kết hợp ½ trái bơ chín cùng 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất để làm mặt nạ dưỡng da. Bạn nên rửa mặt trước bằng nước ấm giúp giãn nở lỗ chân lông, thoa hỗn hợp sánh mịn lên da. Đợi khoảng 10-15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước mát sẽ giúp se khít lỗ chân lông, làn da tươi sáng mịn màng.

