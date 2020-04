Your browser does not support HTML5 video.

Tác dụng tuyệt vời của quả gấc với sức khỏe 10:45 01/04/2020 Quả gấc có rất nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho cơ thể. Các hãng dược phẩm lớn ví trái gấc là loại quả đến từ thiên đường và là thần dược cho sức khỏe. Vì vậy, nên ăn loại quả này thường xuyên.