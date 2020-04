Tác giả bộ chữ Việt Nam song song 4.0 bị cư dân mạng chỉ trích, đòi 'cách ly vĩnh viễn'

Được biết, bộ chữ 'Việt Nam song song 4.0' từ công trình nghiên cứu chữ Quốc ngữ cải tiến của hai đồng tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình vừa được nhận giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. Bộ chữ này sử dụng 26 chữ cái Latin, trong đó dùng 18 chữ cái Latin thay thế hoàn toàn dấu thanh và dấu phụ cho chữ quốc ngữ. Hiện bộ chữ này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Hai tác giả của bộ chữ Việt Nam song song 4.0

Sau khi những thông tin về bộ 'Chữ Việt Nam song song 4.0' được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra giận dữ về công trình mới. Theo Báo Tuổi Trẻ , nhiều người đã vào hẳn trang cá nhân của tác giả để phản ánh ý kiến của mình:

Bạn Trần Vinh bình luận: "Bạn trẻ hãy dành năng lượng vào công việc khác có ích. Phát minh lại cái bánh xe làm gì khi nó chẳng tốt hơn cái đã có?". Bạn Thành Lợi cho rằng, 2 tác giả tạo ra một thứ 'què quặt', thiếu nhất quán trong giao tiếp giữa người dân cùng một nước và đi ngược với văn hóa, văn minh của dân tộc. Một số người khác cũng đồng tình với những ý kiến này, nói rằng tác giả Kiều Trường Lâm đừng nên "lãng phí trí tuệ vào những thứ tào lao"...

Không chỉ thế, có nhiều tài khoản quá khích đã gửi đến tác giả nhiều từ ngữ, phán xét nặng nề, chẳng hạn như "ngáo", "điên", "tâm thần", "nhốt vào bệnh viện tâm thần, cách ly vĩnh viễn khỏi cộng đồng"... Bên cạnh đó, có không ít người dùng "khẩn cầu" các nhà cải cách, nghiên cứu hãy... để cho tiếng Việt được yên, để yên cho dân chống dịch COVID-19.

Về phía tác giả của công trình này, anh Kiều Trường Lâm cho biết đã sớm dự đoán được sẽ có nhiều phản ứng tiêu cực và tích cực. Tác giả cho rằng cần nhiều thời gian hơn để độc giả có thể thấy công trình chữ viết mới này rất hấp dẫn. Anh cũng tin rằng những ai từng phản biện, chê bai gay gắt công trình khi áp dụng sẽ nhận ra nó có ứng dụng thực tiễn.

Anh dự định cùng tác giả Trần Tư Bình thí điểm một nhóm nhỏ học sinh học và dùng bộ chữ này, lấy ý kiến đánh giá của các em. Nếu tỉ lệ ủng hộ trên 90% thì anh sẽ xin ý kiến Bộ Giáo dục - Đào tạo cấp phép thử nghiệm phổ biến bộ "Chữ VN song song 4.0" rộng rãi. Thậm chí, tác giả cũng cho biết sanh sẽ viết một cuốn sách về Chữ Việt Nam song song 4.0.

Dù vậy, hầu hết bình luận trên các trang mạng xã hội , báo chí đều cho rằng việc nghiên cứu thay đổi chữ viết như này là thừa thãi, không cần thiết. Một số chuyên gia ngôn ngữ cho rằng việc Cục Bản quyền cấp bản quyền cho công trình trên là bình thường, khẳng định sự sáng tạo này là của các tác giả, chứ việc đưa bộ chữ trên vào ứng dụng thực tế thì lại là chuyện khác.

