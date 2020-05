Tác giả công trình `Chữ VN song song 4.0` lại ra mắt bộ chữ mới 'Chữ viết bảo mật thời 4.0'

Gây bão với bộ "Chữ VN song song 4.0" độc lạ

Trước đó, vào ngày 25/3, hai tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã công khai công trình chữ viết "Chữ VN song song 4.0" kết hợp từ "Chữ Việt Nhanh" và "Ký Hiệu Dấu" và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, bộ "Chữ VN song song 4.0" chỉ sử dụng 26 chữ cái la tinh, và sử dụng 18 chữ cái la tinh thay thế dấu thanh, dấu phụ cho chữ Quốc ngữ. Đáng chú ý, công trình nghiên cứu chữ này đã được Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ký giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG.

Cư dân mạng khi ấy đã nhanh chóng chú ý bộ chữ viết mới và mở nhiều cuộc tranh luận gay gắt về tính ứng dụng của bộ chữ này. Phần đông dân tình cho rằng bộ "CVNSS 4.0" quá rắc rối, phức tạp, chưa kể còn khó hiểu và không ứng dụng cao. Thậm chí, nhiều tài khoản quá khích đã gửi đến tác giả nhiều từ ngữ, phán xét nặng nề, chẳng hạn như "ngáo", "điên", "tâm thần", "nhốt vào Bệnh viện tâm thần, cách ly vĩnh viễn khỏi cộng đồng"...

Trước phản ứng dữ dội của công chúng, tác giả Kiều Trường Lâm cho biết đã sớm dự đoán được sẽ có nhiều phản ứng tiêu cực và tích cực. Anh tin rằng những ai từng phản biện, chê bai gay gắt công trình khi áp dụng sẽ nhận ra nó có ứng dụng thực tiễn.

Ra mắt bộ chữ mới sau thời gian dài im ắng

Sau một thời gian dài im lặng, tác giả này đã có những chia sẻ mới, và nói răng anh cùng đồng tác giả Trần Tư Bình sẽ tiếp nhận góp ý từ độc giả để tiếp tục hoàn thiện 'CVNSS 4.0'. Bên cạnh đó, anh cũng giới thiệu công trình nghiên cứu khác với tên gọi "Chữ viết bảo mật thời 4.0" do chính anh là tác giả và mất 10 năm hoàn thiện.

Anh Lâm cho hay mình nghiên cứu bộ chữ mới này thời điểm đang học lớp 10, sau khi kết thúc phần nghiên cứu ký hiệu dấu cho Chữ Quốc Ngữ. Anh tâm sự với PV : "Thời điểm đó mình đang tự học và nghiên cứu tiếng Hàn Quốc và thấy Tiếng Hàn có cấu trúc rất hay. Sau đó mình nảy sinh ra chủ ý sáng tạo cho Tiếng Việt một chữ viết mới."

Theo tác giả, bộ chữ mới nhìn khá giống chữ Hàn, nhưng được thiết kế hoàn toàn phù hợp với phát âm Tiếng Việt . Chữ viết mới được sử dụng trong lĩnh vực bảo mật thông tin, trang trí và lĩnh vực thiết kế, có độ khó cao hơn vì phải tự vẽ sao cho dễ đọc và sử dụng kết hợp hình học không gian.

Về ý kiến của độc giả với bộ chữ viết mới, anh Lâm cho hay một số người làm trong lĩnh vực thiết kế đã có phản hồi tích cực. Kiều Trường Lâm cho hay nhiều người xem xong bộ chữ mới đã khen chữ đẹp, có nét riêng biệt, độc đáo. Anh tự hào chia sẻ: "Bên thiết kế cho rằng "Chữ viết bảo mật thời 4.0" của mình rất đẹp và có tính khả thi cao. Một người bạn làm ngành này còn ngỏ ý muốn xin chữ viết của mình để áp dụng vào font chữ trên máy tính".

Được biết, hiện tác giả đang tiến hành thủ tục xin bản quyền cho công trình nghiên cứu mới, dự kiến kết thúc khoảng 3 tháng. Anh cho hay sẽ công bố toàn bộ nghiên cứu "Chữ viết bảo mật thời 4.0" từ quy tắc viết, cách phát âm,... sau khi xin được bản quyền. Kiều Trường Lâm trải lòng về công trình nghiên cứu mới của mình như sau : "Mình rất mong chữ mới nhận được sự yêu thích từ độc giả cả nước. Đồng thời mình cũng rất sẵn lòng được lắng nghe các ý kiến, đóng góp của mọi người để hoàn thiện chữ viết mới".

