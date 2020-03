Những tác hại đáng sợ của việc ăn nhiều mì tôm

Đến thời điểm sáng 8/3/2020, Việt Nam ghi nhận 21 trường hợp nhiễm virus corona. Tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại khiến người dân hoang mang, không ít người kéo nhau đi tích trữ lương thực, đặc biệt là mì tôm.

Do là sản phẩm công nghiệp nên mì tôm chứa nhiều chất phụ gia, trong đó phải kể đến muối. Mì tôm rất mặn, thói quen ăn mặn lâu dài có thể gây ra nhiều bệnh tim mạch nguy hiểm. Ngoài muối, mì tôm còn chứa một lượng chất béo chuyển hóa và được nhiều chuyên gia khuyến cáo là chất béo có hại.

Gây béo phì: Ăn mì tôm thường xuyên khiến cơ thể nạp quá nhiều carbohydrate và chất béo, khiến lượng calo tăng gây béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh.

Đẩy nhanh quá trình lão hóa: Chất mỡ trong mì tôm đều thêm chất chống oxy hóa, nhưng chất này chỉ làm chậm tốc độ oxy hóa, dung nạp quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ nội tiết, thúc đẩy quá trình lão hóa.

Do đó, mỗi tuần bạn chỉ nên tiêu thụ 1-2 gói mì tôm, nên tăng cường ăn các loại thực phẩm tươi sống từ thiên nhiên như rau củ quả, thịt, cá, tôm…



Lạm dụng mì tôm gây hại cho sức khỏe.