Hiện trường hãi hùng vụ xe tải 'điên' húc lật xe khách trên quốc lộ, 12 người bị thương

Ngày 28/12, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 xác nhận tại Km 323+060 quốc lộ 6, đoạn qua bản Bon, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 12 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa nay. Thời điểm trên, xe tải BKS 89C-151.87 do lái xe Nguyễn Tiến Vinh (trú tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cầm lái lưu thông trên QL6, hướng từ Sơn La đi Hà Nội. Khi đang xuống Đèo Chiềng Pấc, xe tải bất ngờ mất phanh lao với tốc độ cao và xảy ra va chạm với một xe ngược chiều. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông thẳng vào chiếc xe khách BKS 27-001.99 do anh Nguyễn Văn Huy (trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) điều khiển lưu thông cũng chiều phía trước, theo VOV.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe khách lật nghiêng sang bên vệ đường, hư hỏng nặng. Đầu xe tải bị bóp méo và tiếp tục lao đi khoảng 300 m nữa mới dừng lại được.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng

Tai nạn đột ngột khiến hành khách trên xe vô cùng hoảng loạn. Theo nguồn tin của TTXVN, có tổng cộng 12 người trên xe bị thương sau tai nạn. Trong đó, 1 người nguy kịch phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La , 3 người bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, 8 người còn lại bị thương nhẹ và được sơ cứu ngay tại hiện trường.

Được biết ngay sau khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, lực lượng chức năng huyện Thuận Châu đã nhanh chóng đã có mặt để hỗ trợ đưa những người bị thương đi cấp cứu và giải quyết hiện trường, phân luồng để đảm bảo giao thông trên quốc lộ 6.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

