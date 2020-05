Cặp đôi đứng cãi nhau và 'ăn vạ' giữa đường bị ô tô lao tới húc bay

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ vị ô tô lao tới tông thẳng trong khi đang cãi nhau giữa đường.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h50 tối ngày 25/4 tại huyện Long Nam, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo nội dung đoạn video, cặp đôi ban đầu đứng cãi nhau trên vỉa hè, sau đó cô gái liền ra đứng giữa đường với vẻ giận dỗi khiến chàng trai phải ra theo.

Tại đây, mặc cho các phương tiện qua lại khá đông, cặp đôi vẫn chìm vào thế giới riêng của mình và tiếp tục tranh cãi. Sau một hồi, cô gái dùng tay vô bạn trai rồi tự nằm ra đường "ăn vạ", chàng trai vẫn đứng bên cạnh xem điện thoại. Lúc này, một chiếc xe ô tô đột ngột lao tới với tốc độ cao, tông thẳng vào cặp đôi.

Hậu quả là chàng trai bị húc bay, còn cô gái bị bánh xe cán qua. Sau sự việc cặp đôi đã phải nhập viện điều trị, cô gái bị thương nặng hơn nhưng rất may là không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Sự việc sau khi được đăng tải khiến cư dân mạng vô cùng bất bình về sự ấu trĩ, thiếu ý thức của cặp đôi.

Quảng Ninh: Ô tô tập lái bất ngờ bốc cháy khi dừng chờ tín hiệu đèn giao thông

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ việc ô tô tập lái bất ngờ bốc cháy, thu hút sự chú ý của dư luận.

Hiện trường vụ xe ô tô tập lái bốc cháy giữa đường. Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, vào khoảng 16h (ngày 21/5), ô tô 4 chỗ Toyota Vios BKS 14A-027.42 đang chờ tín hiệu đèn giao thông trên quốc lộ 18, đoạn qua ngã ba phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

2 người trong xe chỉ kịp thoát khỏi chiếc xe mà không thể di chuyển phương tiện vào lề đường.

Người dân xung quanh đã hỗ trợ dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng do nắng nóng, ngọn lửa nhanh chóng thiệu rụi toàn bộ nội thất chiếc xe.

Được biết, chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy trên có gắn biển "tập lái" phía sau đuôi xe. Đây là xe của Trung tâm đào tạo lái xe thuộc sở hữu Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và đảm bảo chiếc xe không cháy lan ra xe khác. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Khởi tố nam thành niên lái xe gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Chung Hiếu (19 tuổi, trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 1h20 ngày 10/5, Hiếu lái xe máy Honda Wave không biển số, chở theo bạn đi từ từ đường Trần Nhân Tông ra Phố Huế với tốc độ cao. Đến ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông, Hiếu thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên đã tăng ga bỏ chạy. Lúc này, Hiếu tông trúng chiếc xe do tài xế xe ôm công nghệ điều khiển chở chị T. (25 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng). Sau va chạm, chị T. bị hất văng lên vỉa hè, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó qua đời tại Bệnh viện . Còn Hiếu bị công an khống chế đưa về trụ sở.

Được biết, Hiếu có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngồi hóng mát trước cửa nhà, người phụ nữ bị ô tô tông kinh hoàng

Theo hình ảnh được camera ghi lại, một người phụ nữ trung niên đang ngồi hóng mát trước cửa nhà thì phát hiện có chiếc xe ô tô đang lao về phía mình.

Ngay lập tức, người này đứng dậy bỏ chạy nhưng không kịp. Hậu quả là chiếc ô tô hất văng người phụ nữ lên nóc capo và tông vỡ cả cửa kính khiến hàng trăm mảnh vỡ bắn lên người nạn nhân.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người phụ nữ.

Được biết, sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

Quảng Bình: Xe container vào cua gấp lật ngang trên đường



Tin tức Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ở Quảng Bình , theo thông tin trên báo Giao Thông, mới đây trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe container khiến 1 người bị thương nặng.

Hiện trường tai nạn lật xe container.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 21/5, xe container BKS 15C-175.89 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL12A theo hướng Cửa khẩu Cha Lo - QL1A. Đến địa điểm cách Cửa khẩu Cha Lo khoảng 3 km, tài xế cho xe vào cua gấp khiến chiếc xe lật nhào trên đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin, lực lượng chức năng huyện Minh Hóa nhanh chóng mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Kiều Đỗ (t/h)