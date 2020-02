Kinh hoàng xe bán tải "nổi điên" húc bay 2 người trên đường ở Quảng Ninh

Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên điều khiển xe máy đã va chạm nhẹ vào đuôi chiếc xe ô tô đỗ ven đường. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô bước xuống xe và cả hai đứng trao đổi một vài giây.

Sau khi giải quyết xong, cả 2 lên xe chuẩn bị rời đi thì bất ngờ chiếc xe bán tải từ phía sau lao tới. Không rõ nguyên nhân vì sao mà xe này như "nổi điên" húc bay cả 2 người. Theo nhiều nhân chứng, sau va chạm kinh hoàng, cả 2 nạn nhân bị thương rất nặng.

Được biết, tai nạn xảy ra vào ngày 9/2 tại một tuyến đường thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Sơn La: Xe máy va chạm với xe khách, 3 người trong một gia đình tử vong

Ông Đinh Đức Quy, Chủ tịch xã Mường Thải cho biết: "Trưa nay, ở bản Suối Quốc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách Kim Hải đấu đầu xe máy chở 3. Hậu quả, 3 người ngồi trên xe tử vong tại chỗ".

Tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Được biết, 3 nạn nhân là người trong một gia đình dân tộc H'Mông, hiện chính quyền địa phương đang xác minh tên tuổi các nạn nhân. Chiếc xe khách mang biển kiểm soát ở Hưng Yên va chạm với xe máy di chuyển chiều ngược lại khi đi tới đỉnh đèo.

Báo Vietnamnet đưa tin, tại hiện trường, nhiều vết máu loang ra đường, chiếc xe máy chở 3 nạn nhân hư hại nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

TP.HCM: Xế hộp lật ngửa sau va chạm với xe container, 4 người bò ra đường kêu cứu

Tai nạn giao thông hôm nay 10/2, vào khoảng 11h trên quốc lộ 1, đoạn qua quận 12 đã xảy ra một vụ va chạm giao thông.

Xế hộp lật ngửa sau va chạm. Ảnh: ATGT

Cụ thể, theo thông tin trên báo Giao Thông, thời điểm trên, một chiếc xe container đang lưu thông trên quốc lộ theo hướng từ quận Thủ Đức về Hóc Môn, đến giữa cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12), xe này xảy ra va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả là chiếc xe ô tô đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa, 4 người ngồi trong ô tô hoảng loạn bò ra ngoài, la hét, kêu cứu. Rất may, không có ai bị thương nghiêm trọng.

Sau tai nạn, khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp bị ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm và phân luồng, điều tiết giao thông.

Hải Dương: Tông vào xe container gặp nạn đỗ ven đường, nam thanh niên tử vong

Vụ tai nạn xảy ra đêm ngày 9/2, tại Km 80+850 quốc lộ 37, đoạn khu dân cư Kỹ Sơn, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Hiện trường tai nạn ở Hải Dương

Theo nguồn tin của Vietnamnet, vào khoảng 21h, mộ chiếc xe ô tô 7 chỗ đã xảy ra va chạm với xe container BKS 15C-338.49 kéo theo rơ moóc BKS 15R-145.40 đi theo hướng Sao Đỏ - Nam Sách.

Sau tai nạn, chiếc xe container được đỗ bên đường để giải quyết vụ việc thì đến 22h50 cùng ngày, xe máy BKS 34C1-368.77 đi hướng Sao Đỏ - Nam Sách bất ngờ tông vào đuôi xe. Va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy là anh Nguyễn Văn Tuyền và anh Mạc Văn Bắc (cùng SN 1993, trú tại phường Chí Minh, TP Chí Linh) ngã xuống đường và bị thương nặng.

2 nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu anh Tuyền đã tử vong tại Bệnh viện do vết thương quá nặng.

Bình Thuận: Nam thanh niên thiệt mạng sau cú tông mạnh vào ô tô đang lùi



Bình Thuận. Cũng trong tối 9/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra trên địa bàn tỉnh

Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: ATGT



Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/2 trên QL1A đoạn qua địa bàn thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm trên, xe máy BKS 86B5-237.50 do anh Nguyễn Tấn Bảo (SN 2001, trú thôn An Vinh, xã Sông Phan) điều khiển với tốc độ cao trên QL1A theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết. Đến Km 1742+300, xe máy mất lái tông vào ô tô con mang BKS 86A-112.39 do tài xế Phan Ngọc Trí (SN 1968, trú khu phố Nam Trung, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đang điều khiển lùi ra quốc lộ.

Vụ tai nạn khiến anh Bảo ngã văng ra đường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.



