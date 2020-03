Tai nạn giao thông ngày 11/3, đối tượng lái xe tông Đại úy công an chấn thương sọ não đã ra đầu thú.

Lời khai của đối tượng tông Đại úy công an chấn thương sọ não rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ Đại úy công an bị tông chấn thương sọ não trong khi đang làm nhiệm vụ, theo nguồn tin của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu , đối tượng gây tai nạn Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, trú phường 8, TP. Vũng Tàu) đã ra đầu thú vào10h hôm 10/3 vừa qua tại Công an TP. Vũng Tàu.

Theo lời khai của Huỳnh Ngọc Thu, vào khoảng 1h25 ngày 10/3, Thu điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ, tốc độ 100 km/h, không quan sát... Khi đến khu vực trước nhà số 97, khu phố Phước Thắng, phường 12, xe này xảy ra tai nạn với 2 mô tô của tổ công tác Công an phường 12. Sau khi gây tai nạn, Thu chạy thêm khoảng 100 m thì dừng lại quan sát, do quá hoảng loạn khi chứng kiến hiện trường, Thu không ở lại cấp cứu người bị nạn mà điều khiển xe về nhà vợ ở huyện Long Điền.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Thu khai có giấy phép lái xe ô tô đang bị CSGT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tạm giữ vào ngày 3/3/2020 do vi phạm lỗi tốc độ. Hiện Huỳnh Ngọc Thụ đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tổ công tác số 2 gồm các lực lượng công an, dân quân và bảo vệ dân phố phường 12, TP. Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến đường Ven Biển, thì bất ngờ bị 1 xe ô tô BKS 72A-160.58 lao đến từ phía sau tông thẳng liên tiếp vào 2 xe mô tô của tổ công tác gồm: Mô tô BKS 72L7-5002 do bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A điều khiển và xe mô tô BKS 72C1-086.22 do Đại úy Hoàng Duy Tính điều khiển chở theo Đại úy Ngô Tiến Bình.

Sau va chạm kinh hoàng, 3 người trên mô tô bị thương tích phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, Đại úy Hoàng Duy Tính bị chấn thương sọ não, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Lâm Đồng: Xe tải mất lái lao xuống vực, tài xế bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 11/3, tài xế Lê Văn Viết Tuấn (SN 1978; ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-142.64 chở hàng trăm bao phân vi, lưu thông hướng huyện Đức Trọng đi tỉnh Đắk Lắk. Đến km 103+200, QL27; thuộc thôn 1, xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; xe tải thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu 3 m.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tài xế bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong trạng nguy kịch, toàn bộ số lượng phân bón trên xe cũng vương vãi ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt cùng người dân đưa người bị nạn, phương tiện, cùng số phân bón trên lên khỏi khu vực gặp nạn.

2 tấm thạch cao rơi từ xe tải trên cao tốc suýt gây "đại họa"

Xe ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc thì bất ngờ bị 2 tấm thạch cao từ xe tải phía trước bay xuống ngay phía trước.

Rất may, lúc này tài xế ô tô gắn camera hành trình đang giảm tốc độ nên đã kịp tránh 2 tấm thạch cao này. Sự việc xảy ra hôm 10/3 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận Hải Dương.

Hải Dương: Ô tô va chạm với xe đạp, 1 người tử vong tại chỗ

Hiện trường tai nạn. Ảnh: ATGT

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Diễn (SN 1954, trú đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương). Lúc 7h45 ngày 11/3, bà Diễn đang đi xe đạp thì xảy ra va chạm giao thông giữa một ô tô con BKS 34A-199.94 do Đoàn Văn Toàn (SN 1980, trú tại đường Đoàn Thị Điểm, phường Quang Trung, TP Hải Dương) điều khiển di chuyển trên đường Thanh Niên, hướng từ cầu Hải Tân đi ngã tư Hải Tân

Va cham mạnh khiến bà Diễn tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng Nai: Xe máy tông trực diện, 2 người tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h30, ngày 10/3, tại km 02 đường DT.769, đoạn qua khu phố Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

2 xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, nam thanh niên tên Tú (30 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Giây) điều khiển xe máy BKS 60B5-548.26 lưu thông theo hướng Dầu Giây - Long Thành xảy ra va chạm với xe máy BKS 64H2-8699 do anh Nguyễn T. Vũ (37 tuổi, trú tại TP Biên Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

2 xe đâm trực diện rồi văng ra xa cách hơn 30 mét, 2 người điều khiển ngã trên đường, tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

