Tai nạn giao thông ngày 11/5/2020, CSGT Đà Nẵng cho biết đang tích cực truy tìm 2 thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, "diễn xiếc" trên cầu Rồng. Tuy nhiên do không rõ biển số xe nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

CSGT Đà Nẵng nói gì về 2 thanh niên 'diễn xiếc' trên cầu Rồng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên điều khiển xe máy thực hiện bốc đầu trên cầu Rồng (Đà Nẵng). Theo nội dung đoạn clip, các thanh niên đi xe máy không biển số với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Không những vậy, mạng xã hội còn xuất hiện một clip ghi lại cảnh hai thanh niên này làm việc tương tự trên một tuyến đường khác ở Đà Nẵng.

Sau khi xuất hiện, 2 clip này đã thu hút nhiều lượt bình luận của cư dân mạng. Liên quan đến sự việc, sáng 11/5, trao đổi với PV Pháp luật TP.HCM, đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang truy tìm hai thanh niên chạy xe máy bốc đầu tỏng clip. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

"Xem clip thì thấy hai chạy xe máy không biển số nên công tác tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang tích cực xác minh để truy tìm, xử phạt theo quy định", đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết.

Quảng Ninh: Xe container mất lái tông gãy cột điện và đâm vào nhà dân

Theo TTXVN, vào thời điểm trên, chiếc xe container BKS 29LD 306.40 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-044.98 di chuyển trên quốc lộ 18 theo hướng Quảng Ninh - Hà Nội, đến địa bàn thôn 1, xã Hồng Thái Tây, xe này bất ngờ mất lái, lao sang phía đường ngược chiều tông gãy cột điện và cột đèn ven đường. Chưa dừng lại, xe này còn tiếp tục lao vào một cửa hàng điện thoại khiến cửa cuốn, nhiều đồ vật trong cửa hàng bị hư hỏng khá nặng.

Rất nay tai nạn không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông mới nhất này.

Kiên Giang: Sang đường bất cẩn, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 10/5 trên quốc lộ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển xe máy sang đường không quan sát đã va chạm với một chiếc ô tô 7 chỗ sau đó ngã ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy cùng chiều với xe máy đi tới, cán qua người đang nằm xuống đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắc Ninh: Nam thanh niên "thông chốt" bằng cách tông thẳng vào CSGT

Theo thông tin trên báo Giao Thông, sự việc xảy ra vào khoảng 16h22 ngày 10/5 trên đường Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh . Thời điểm này, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì gặp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Lúc này 2 thanh niên đã cố tình tăng ga để bỏ chạy, tông một chiến sỹ CSGT. Hậu quả là chiến sĩ CSGT và 2 thanh niên đã ngã văng xuống đường. Ngay lập tức CSGT này đã bật dậy khống chế 1 đối tượng, đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ chạy.

Bình Dương: Tông vào đuôi xe tải, người đàn ông tử vong tại chỗ

Mới đây trên địa bàn phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Lý Trực (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: Pháp Luật Plus

Vào khoảng 21h ngày 10/5, anh Trực điều khiển xe máy BKS 61L3-6546 lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TX Tân Uyên. Khi tới gần ngã ba giao nhau với đường Phú Chánh 25 (phường Phú Chánh, TX Tân Uyên) anh Trực đã tông cực mạnh vào đuôi xe tải đang dừng đỗ bên đường. Cú tông cực mạnh khiến anh Trực ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết, thời điểm này chiếc xe tải đang dừng đỗ do hết dầu thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Tài xế dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh và cái kết

Ảnh cắt từ camera giao thông



Ngày 11/5, Cục CSGT cho biết đã xác định được tài xế có hành vi dừng đỗ trên làn Ngày 11/5, Cục CSGT cho biết đã xác định được tài xế có hành vi dừng đỗ trên làn đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đi vệ sinh. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/5, chủ sở hữu phương tiện là một công ty có địa chỉ tại Hà Đông (Hà Nội).

Hiện CSGT đã gửi thông báo, yêu cầu đại diện công ty phối hợp để làm rõ vụ việc.



