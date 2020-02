"Giận tím người" với nhóm thanh niên dàn hàng, tạt đầu xe chở tân binh nhập ngũ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường để cố tình cản trở việc di chuyển của một chiếc ô tô chạy phía sau. Đáng chú ý, chiếc xe bị cản trở là xe đưa tân binh lên đường đi nhập ngũ.

Sự việc được cho là xảy ra tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hôm 11/2. Thời điểm này, có khoảng 20 thanh niên đầu trần ngồi trên xe máy dàn hàng, chặn đầu xe chở tân binh khiến mọi người vô cùng bức xúc.



Lúc này, một tân binh lên tiếng nhận những thanh niên kia là bạn mình và nói với chỉ huy: "Mấy đứa bạn em mà, để em ra em bảo chúng nó". Tuy nam thanh niên đã hét lớn như vậy nhưng nhóm bạn vẫn không tránh đường.

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng, trong đó có rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình.

Hà Tĩnh: Bị ô tô kéo lê sau va chạm, nữ giáo viên tử vong thương tâm

Nạn nhân là người phụ nữ tên Hảo (35 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh), giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Người phụ nữ điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Được biết, thời điểm trên, cô Hảo điều khiển xe máy chở theo 1 người nữa di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con mang biển số Hà Tĩnh đi cùng chiều.

Sau va chạm, xe ô tô con kéo lên xe máy đi tiếp khoảng 300 mét, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương nặng, văng sang bên phải đường.

Theo lời một nhân chứng, người điều khiển xe ô tô là phụ nữ. Sau khi gây tai nạn, người này đã bước xuống xe rời khỏi hiện trường.

Nghệ An: Xe máy đối đầu xe tải khiến 1 người tử vong tại chỗ

Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn hôm 11/2.

Hiện trường tai nạn thương tâm ở Nghệ An. Ảnh: ATGT

ATGT đưa tin, khoảng 16h ngày 11/2, anh Trần Văn Tuấn (SN 1984, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) điều khiển xe máy BKS 37N1- 508.37 lưu thông trên QL8B đến xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) thì bất ngờ va chạm với xe tải BKS 37N -5851 chạy theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, anh Tuấn ngã ra đường, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy của nạn nhân cũng găm vào đầu xe tải, hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải lật nghiêng "tóe lửa" trên cao tốc, tài xế may mắn thoát chế

Sự việc xảy ra tại Houston, Texas, Mỹ. Tài xế xe tải mất lái khiến xe tải ngửa trên đường cao tốc. Xe lăn ra đường kéo dài 50m còn tạo ra tia lửa. May mắn, tài xế đã nhanh chóng thoát khỏi tai nạn kinh hoàng nên không bị thương nặng.

Sóc Trăng: Người đàn ông đi xe đạp chết thảm sau va chạm với xe ben

Khoảng 8h ngày 11/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trong đã xảy ra tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Hồ Nước Ngọt, thuộc địa bàn phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng





Người đi xe đạp tử vong tại chỗ sau tai nạn. Ảnh: ATGT

Thời điểm trên, xe ben Dũng Thúy mang BKS 83C-035.53 do tài xế Kim Văn Luật (SN 1986, quê xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển bất ngờ tông vào xe đạp do ông Lâm Giang (SN 1961, trú tại khóm 3, phường 7, thành phố Sóc Trăng) điều khiển. Sau va chạm, ông Giang bị cuốn vào gầm xe ben, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Kiều Đỗ (t/h)