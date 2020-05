Người đàn ông suýt tử vong trong lúc sang đường vì sự bất cẩn này

Người đàn ông suýt tử vong trong lúc sang đường vì sự bất cản này

Tai nạn giao thông hôm nay 12/5/2020, theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội , một người đàn ông điều khiển xe máy đang cố gắng sang đường tại khu vực có tầm nhìn bị hạn chế. Vì thiếu quan sát, người này đã lao xe sang làn đường bên kia đúng lúc một chiếc xe container chạy cùng chiều đang đi tới. Hậu quả là người đàn ông rơi vào tình huống nguy hiểm khi chạy xe ngay trước đầu container.

Your browser does not support HTML5 video.

Rất may tài xế container đã phanh lại kịp thời nên không có tai nạn xảy ra. Sự việc xảy ra vào khoảng 5h sáng nay ở huyện Lục Nam, Bắc Giang.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn do tránh một khúc gỗ trên đường

Chiếc xe chở học sinh hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: PLO

Theo thông tin tên báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm này, một chiếc xe ô tô biển số TP.HCM do một phụ nữ điều khiển đang di chuyển trên đường đoạn qua chợ nông sản Bình Điền (huyện Bình Chánh) thì phải phanh gấp để tránh một khúc gỗ trên đường.

Hậu quả là chiếc xe container chạy cùng chiều phía sau không dừng lại kịp đã va vào đuôi chiếc ô tô vừa dừng. Cùng lúc này, xe khách chở nhiều học sinh cấp 1, cấp 2 mang quốc tịch nước ngoài cũng tông vào đuôi container.

Va chạm liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng, trong đó, xe khách hư nặng phần đầu nhưng rất may không ai bị thương tích. Các học sinh trên xe khách đã được một phen hoảng loạn.

Đắk Lắk: Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông hôm nay 12/5/2020 tại Đắk Lắk, theo thông tin ban đầu, khoảng 7h50 phút, xe tải BKS 78C-038.31 do tài xế Phạm Duy Khánh (SN 1994, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 (theo hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường tai nạn giao thông ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sáng 12/5/2020



Đến Km 144 đoạn qua xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xe tải chuẩn bị rẻ vào đường liên thôn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47K-1321 do anh N.Đ.H. (SN 1978, trú tại huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, anh H. ngã xuống đường và bị bánh trước xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của anh H, cũng bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đã có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Chưa các định được danh tính người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong trong đêm

Mới đây, Công an TP.Vinh (Nghệ An) thông báo tìm danh tính và người thân của nạn nhân bị tai nạn tàu hỏa tử vong trong đêm.

Trước đó, khoảng 22h54 ngày 10/5, đoàn tàu SE4 có đầu máy số 962 đã xảy ra tai nạn với một người đàn ông tại km 317+500, khu ga Vinh - Quán Hành (thuộc khối 9, phường Quán Bàu). Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30-40 tuổi, cao 1m67, tóc đen hơi xoăn lượn sóng, dài trùm qua tai, râu và ria mép tốt.

Nạn nhân xấu số. Ảnh: ATGT

Công an TP Vinh đề nghị nếu ai có thông tin liên quan đến tung tích nạn nhân thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh địa chỉ Số 65, đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc gọi thông báo cho điều tra viên Nguyễn Ngọc Tân theo số điện thoại: 0982.318.336.

Xe ben văng lốp giữa đường gây họa người đi xe đạp

Chiếc xe ben đang đi trên đường thì bất ngờ bị văng bánh sau, hậu quả là chiếc bánh xe văng trên đường và lao về phía một người phụ nữ đang dắt xe đạp trên đường. Chưa dừng lại, chiếc bánh xe còn quật đổ một xe máy vào lao vào một cửa hàng trên đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 8/5 vừa qua và được camera an ninh ghi lại.

Kiều Đỗ (t/h)