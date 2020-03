Kinh hoàng xe đầu kéo mất lái "nghiền" 2 người tử vong dưới bánh xe

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/3 tại Km 34+420 Quốc lộ 279, đoạn qua huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Video: Zing

Theo những hình ảnh được camera an ninh của nhà dân ghi lại, thời điểm trên xe đầu kéo BKS 26C-03743 đang lưu thông trên Quốc lộ 279, hướng Tuần Giáo - Điện Biên thì bất ngờ mất lái tông vào xe máy đi ngược chiều. Bị chiếc xe trọng tải lớn tông trực diện, xe máy và 2 người trên xe bị cuốn vào gầm và bị thương nặng.

Theo nguồn tin của báo Giao Thông, 2 nạn nhân đều tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đại úy Công an bị tông chấn thương sọ não khi đang làm nhiệm vụ đã hi sinh

Tin tức mới nhất ngày 13/3, mới đây, lãnh đạo UBND phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, Đại úy H.D.T. (cảnh sát khu vực phường 12) - chiến sĩ công an bị ô tô tông trúng khi làm nhiệm vụ đã hi sinh đêm 12/3 tại TP.HCM sau 3 ngày cấp cứu trong bệnh viện.

Trước đó, khoảng 1h ngày 10/3, tổ công tác gồm cán bộ công an phường 12, cùng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, khi đến số nhà 97 Phước Thắng thì bất ngờ bị ô tô BKS 72 A-160.58 do tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu) điều khiển tông trúng. Hậu quả là 3 người trên 2 xe mô tô gồm bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, Đại úy H.D.T. và Đại úy N.T.B. bị thương. Cả 3 được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó Đại úy H.D.T. bị thương nặng, chấn thương sọ não.

Sau khi gây tai nạn, Thu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 10h cùng ngày đối tượng được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú. Tại cơ quan công an, Thu khai nhận thời điểm gây tai nạn đã chạy xe trong trạng thái buồn ngủ với tốc độ khoảng 100 km/h.

Bình Phước: Xe tải 'điên' lao vào quán nhậu tông 2 người bị thương

Theo thông tin trên báo Pháp luật Plus, tối ngày 12/3, xe tải BKS 60C-015.29 chở hàng chục khối gỗ khi lưu thông trên Quốc Lộ 13 (đoạn qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) hướng đi từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về TP HCM. Đến đoạn đổ dốc thuộc khu vực bến xe Lộc Ninh (Bình Phước), xe này bất ngờ tông vào một xe ba bánh chở hạt điều đi cùng chiều rồi leo lên lề đường làm vỡ hơn 50 nắp cống thoát nước. Chưa dừng lại, xe này còn tạt qua phần đường bên phải lủi vào 2 xe máy và 3 quán nhậu phía bên đường rồi lật nghiêng.

3 quán nhậu bên đường bị ô tô tải tông trúng

Tai nạn bất ngờ khiến các khách hàng trong quán nhậu hoảng loạn, số gỗ trên xe bốc cháy. Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy và tập trung cứu hộ 2 người bị thương.

Được biết, tại hiện trường nhiều tài sản, dụng cụ của 3 quán nhậu bị tổn thất, xe tải cũng hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Lâm Đồng: Ô tô không người lái lao dốc làm náo loạn cả con phố

Đêm 12/3, chiếc ô tô 7 chỗ BKS 49A-324.97 trôi tự do khoảng 150 m trên đường Trương Công Định (Đà Lạt, Lâm Đồng ), tông vào đuôi một ô tô 4 chỗ mang BKS 49A-187 đang đậu bên đường, rồi tiếp tục đâm 7 xe máy trên vỉa hè rồi lật nghiêng trên đường.

Video: Vietnamnet

Tai nạn liên hoàn khiến ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, ô tô 4 chỗ hỏng phần đuôi và nhiều xe máy bị hư hỏng. Nhưng rất may không người đi đường nào gặp nạn sau sự cố vừa rồi.

Không lâu sau, cảnh sát giao thông TP. Đà Lạt phối hợp với Công an phường 1 đã tiến hành phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo những người chứng kiến và hình ảnh trích xuất từ camera của một hộ gia đình , khi tài xế vừa tấp vào lề trên đường Trương Công Định và bước ra khỏi xe thì chiếc ô tô bất ngờ trôi tự do với tốc độ cao.





Nghệ An: 2 ô tô đối đầu, 3 người bị thương nặng

Tin tai nạn giao thông hôm nay vào khoảng 12 giờ ngày 13/3, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải Howo BKS 37C-248.99 và xe bán tải chưa rõ biển kiểm sát trên địa bàn xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Hiện trường tai nạn giao thông mới nhất ở Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Sau va chạm, 2 xe lật nhào sang bên đường, trong đó xe ô tô bán tải bị hư hỏng nặng. Theo báo Nghệ An, tai nạn khiến 3 người trên xe bán tải bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã cạy cửa xe và đưa được 2 người đi cấp cứu. 1 người còn lại bị mắc kẹt trong cabin lực lượng chức năng đã phải cẩu cả xe bán tải cùng người bị nạn đến địa điểm có phương tiện chuyên dụng để giải cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)