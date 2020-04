Kinh hoàng xe bán tải văng bánh, tung nóc trên cầu Vĩnh Tuy, 2 người thương vong

Your browser does not support HTML5 video.

Thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 0h30 cùng ngày. Thời điểm trên, xe ô tô bán tải chevrolet BKS 29H-150.57 đang di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên thì bất ngờ đã đâm vào trụ cầu giữa dải phân cách rồi văng sang làn đường phía đối diện.

Tai nạn kinh hoàng khiến một trụ cầu sắt bị đâm mạnh, 1 lốp xe cũng như phần nóc ô tô đã bay văng ra xa, hư hỏng nặng.

Hậu quả, khiến người ngồi bên ghế phụ tử vong tại chỗ, tài xế văng ra ngoài, bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, theo Vietnamnet.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Căn cứ vào hiện trường, cơ quan chức năng nhận định chiếc xe bán tải đã đi với tốc độ khá nhanh.



Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý tiếp theo quy định của Pháp luật

Lạng Sơn: Bắt khẩn cấp tài xế "ma men" gây tai nạn liên hoàn khiến bé trai 5 tuổi tử vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất , Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) vừa cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Hưng (SN 1976, trú tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Trước đó, Hưng đã lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h35 ngày 11/4, Hưng đã điều khiển xe ô tô Innova BKS 12A-085.xx trên QL4B, đoạn qua thị trấn Lộc Bình. Khi đi qua địa phận khu Chộc Vằng (thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) xe này đột ngột mất lái, rồ ga rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng và phóng thẳng lên vỉa hè, đâm và kéo lê bé trai 5 tuổi đang đứng trước cửa nhà.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục lao đi húc đổ 1 gốc cây ven đường rồi đâm vào ô tô mang BKS 12A-119.xx đang đỗ trên vỉa hè khiến chiếc xe này bị lật. Chiếc Innova chỉ dừng lại khi đâm vào bờ đất trên.

Tai nạn kinh hoàng khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, ô tô BKS 12A-119.xx bị hư hỏng nặng, 1 cây xanh trên vỉa hè bị húc đổ, xe Innova cũng hư hỏng nhiều vị trí nhưng tài xế không bị thương tích gì.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, tài xế có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Hưng, kết quả là 1,5 miligam/lít khí thở. Kiểm tra camera an ninh tại khu vực, có thể thấy trước khi đâm trúng cháu bé, chiếc xe đã suýt đâm trúng 1 ngôi nhà cùng nhiều người khác.

Công an huyện Lộc Bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Hưng để điều tra, xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi tụ tập uống rượu của tài xế Hưng với một nhóm người khác - có dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Định: Truy tìm ô tô liên quan tới tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

Tin tức giao thông mới nhất, sáng 13/4, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng CSGT Công tỉnh Bình Định ) thông tin đang xác minh và truy tìm chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong đêm 11/4.

Trước đó, lúc 23h40 ngày 11/4, người dân phát hiện có 2 thi thể bên cạnh chiếc xe máy BKS 77E1-663.21 trên Quốc lộ 1A (khu phố An Khương, thị trấn Phù Cát, huyện Phù Cát, Bình Định).

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Nhận được tin báo Phòng CSGT Công tỉnh Bình Định và Công an huyện Phù Cát đến hiện trường cứu hộ cứu nạn, điều tra vụ việc. 2 nạn nhân tử vong được xác định là Thái Đức Hóa (SN 2000) và Lê Hoài Đức (SN 2003, cùng ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát).

Đáng chú ý, một số nhân chứng kể lại, thời điểm nói trên, xe máy 77E-663.21 của 2 nạn nhân đã xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng CSGT đang truy tìm chiếc xe này để điều tra.

Tài xế say rượu tông người đi xe máy rơi xuống sông

Sự việc này xảy ra trên cầu Tương Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 4/4, một chiếc ô tô đang đi trên cầu đột ngột mất kiểm soát, lấn sang làn ngược chiều và húc thẳng vào chiếc xe máy điện bên lề phải cây cầu. Hậu quả là người đi xe máy điện văng qua thành cầu và rơi xuống sông và mất tích.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, tài xế ô tô say rượu do đó người này đã bị bắt giữ để điều tra, xử lý vụ việc.

Yên Bái: Xe máy va chạm xe đầu kéo, một người tử vong

Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: VOV

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng hơn 15h ngày 12/4, xe đầu kéo BKS 19C-133.67 kéo theo rơ-moóc 19R-008.67 di chuyể trên Quốc lộ 70, theo hướng Đoan Hùng - Yên Bái. Đến Km 26+800 đoạn qua địa phận thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 21B1 - 600.XX do anh V.Q.H. (SN 1996, trú tại Tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh, anh H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng huyện Yên Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kiều Đỗ (t/h)